Wird Apple Podcasts einen zusätzlichen, kostenpflichtigen Service erhalten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple sieht seine Zukunft in beiden Geräten und den dazugehörigen Diensten. Das ist seit einiger Zeit klar und in den letzten zwei Jahren wurde auch deutlich, dass Apple daran interessiert ist, kostenpflichtige Versionen bestehender Dienste wie Apple News + auf den Markt zu bringen .

Die neuesten Informationen lassen das Gerücht wieder aufleben, dass es eine Erweiterung des Apple Podcasts-Dienstes geben wird, wahrscheinlich Apple Podcasts +. Dies ist sicherlich schon seit einiger Zeit in Arbeit - sicherlich deuteten Gerüchte darauf hin, dass dies bereits 2019 der Fall war - und zu diesem Zeitpunkt klang es sicherlich so, als ob die Absicht des Dienstes darin bestand, auf die gleiche Weise wie Spotify in Original-Podcasts zu investieren.

Apple dominiert immer noch den Podcast-Markt, aber Spotify machte kein Geheimnis aus seiner Absicht, Podcasts zu erweitern, und hat viel Geld in originelle und exklusive Inhalte wie Joe Rogan und den Michelle Obama-Podcast investiert, die sich anscheinend ausgezahlt haben . Es scheint, dass Spotify eine gewisse Dynamik auf dem Markt hat, da es Podcastern nun eine Reihe von Diensten bietet, mit denen sie ihre Podcasts bearbeiten und bewerben können. Und durch die - für uns sehr ärgerliche - Werbung für Podcasts auf dem Startbildschirm ist es gut für die Auffindbarkeit.

Die Landschaft hat sich in den letzten Monaten leicht verändert, da jeder Podcasts + -Dienst mit ziemlicher Sicherheit in Apples Apple One-Vollfett-Abonnementdienst enthalten wäre , der unter anderem Fitness + und News + umfasst.

Schreiben von Dan Grabham.