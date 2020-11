Apple macOS Big Sur kann am 12. November installiert werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat bestätigt, dass es am Donnerstag, den 12. November, sein neuestes macOS-Update, macOS Big Sur , nicht nur für aktuelle MacBook- und Mac-Benutzer, sondern auch rechtzeitig für drei neue Mac-Modelle mit Apples neuem M1-Prozessor herausbringen wird Verkauf am 17. November.

Das neue Betriebssystem wird eine Reihe neuer Änderungen einleiten, darunter die Optimierung für den neuen Apple M1-Prozessor, der auf seiner Veranstaltung "One more thing" am 10. November angekündigt wurde.

Es ist jedoch nicht nur für diejenigen, die die neu angekündigten Macs kaufen möchten.

Das neue Betriebssystem, das erstmals im Juni auf der WWDC angekündigt wurde, wurde hauptsächlich für Intel Macs entwickelt und wird Macs und MacBooks eine Reihe neuer Funktionen bieten .

Dazu gehören neue Design-Optimierungen, die es in Bezug auf Design und Ansatz noch besser an die iPad- und iOS-Betriebssysteme anpassen, sowie neue und verbesserte Messaging-Funktionen und eine schnellere Version von Safari.

Es gibt auch einen stärkeren Fokus auf Datenschutz und bessere Passwortüberwachung.

Und für diejenigen, die Big Sur auf dem neuen MacBook Air , MacBook Pro und Mac mini verwenden , gibt es auch eine Reihe neuer Funktionen, darunter die Möglichkeit, iOS- und iPadOS-Apps zum ersten Mal auszuführen und sofort aus dem Ruhezustand zu erwachen und das Versprechen eines noch schnelleren Safari-Browsing-Erlebnisses.

Apple M1-Benutzer können die Universal-App auch nativ auf dem System ausführen und die Rosetta 2-Technologie von Apple verwenden, mit der Software auf Computern mit Intel-Prozessoren in der neuen Architektur ausgeführt werden kann.

Das neue Update ist kostenlos.

Schreiben von Stuart Miles.