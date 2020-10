Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Apple-Servicepaket für Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News + und Fitness + wird am 30. Oktober 2020 veröffentlicht.

Der Finanzvorstand des Unternehmens Cupertino, Luca Maestri, hat Bloomberg mitgeteilt, dass Apple One Ende des Monats endlich mit drei verschiedenen Bundle-Ebenen live gehen wird: Individual, Family und Premier. Apple kündigte Apple One erstmals während seiner Veranstaltung im September 2020 an.

Alle neuen Apple One-Abonnenten erhalten 30 Tage kostenlos. So viel kostet jede Apple One-Stufe beim Start:

Individuell: Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat.

Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat. Familie: Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat.

Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat. Premier: Beinhaltet alle anderen Vorteile, erhöht jedoch den iCloud-Speicher auf 2 TB pro Monat und erweitert den News + -Magazin- und Zeitungsservice sowie den neu angekündigten Fitness + -Service um Abonnements für 29,95 GBP / 29,95 USD pro Monat.

Fitness + hat keinen festen Starttermin, aber Maestri teilte Bloomberg mit, dass die App "in diesem Quartal" oder Ende des Jahres in den USA mit Training für Yoga, Radfahren, Laufen, Kraftübungen und andere Arten von Übungen gestartet wird Workouts. Es kostet 9,99 USD pro Monat, wenn es nicht mit Apple One gebündelt wird.

Maestri kündigte die Apple One-News kurz nach der Veröffentlichung des Apple-Gewinns für das vierte Quartal an. CEO Tim Cook sagte, das Unternehmen habe „ein von Innovation geprägtes Geschäftsjahr angesichts von Widrigkeiten mit einem Rekord für das September-Quartal abgeschlossen, angeführt von Rekorden für Mac und Dienste ".

Schreiben von Maggie Tillman.