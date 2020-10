Apple Maps erhält ein großes Upgrade für Großbritannien und Irland

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat Apple Maps in Großbritannien und Irland massiv aktualisiert.

Die Updates - verfügbar für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch - umfassen eine bessere Straßenabdeckung, eine verbesserte Fahrzeug- und Fußgängernavigation sowie neue Fahrradanweisungen.

Apple Maps war in der Vergangenheit natürlich sehr bösartig , aber die Erfahrung ist heutzutage viel besser und die Lokalisierung ist jetzt ausgezeichnet.

Die App bietet Ihnen jetzt auch umfassendere Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen und mehr.

Apple gibt an, dass mittlerweile über 200 Länder in Maps abgedeckt sind, und spielt einen großen Teil der Privatsphäre des Maps-Erlebnisses aus. Im Gegensatz zu Google Maps wird kein vollständiger Verlauf Ihrer Standorte wie Google Maps Timeline gespeichert .

Mit Look Around können Sie nicht nur Bilder auf Straßenebene, sondern auch große Städte in 3D betrachten. In Großbritannien bedeutet dies, dass in London, Edinburgh und Dublin weitere folgen werden.

Außerdem ist Guides eine neue Möglichkeit, interessante Orte in Städten zu erkunden, die von Organisationen wie Time Out, Lonely Planet und Evening Standard erstellt wurden.

"Wir freuen uns, unseren Nutzern in Großbritannien und Irland die neue Karte anbieten zu können", sagte Eddy Cue, Senior Vice President für Internet-Software und -Dienste bei Apple.

„Wir haben die Karte von Grund auf neu erstellt, mit besserer Navigation, detaillierteren Informationen, genaueren Informationen zu Orten und unglaublichen Funktionen wie Umsehen, Wegbeschreibungen und kuratierten Leitfäden aus vertrauenswürdigen Quellen.

Schreiben von Dan Grabham.