Apple Fitness + ist ein neuer Trainingsdienst, der von Apple Watch unterstützt wird

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat einen neuen Fitnessdienst namens Fitness + angekündigt. Der Dienst wurde so konzipiert, dass er auf Ihrer Apple Watch funktioniert und in alle anderen Apple-Geräte integriert ist, sodass Sie Trainingsvideos auf Ihrem Apple TV, iPhone oder iPad ansehen können, während Sie das Training selbst durchführen.

Es wird ein einfacher Dienst sein, bei dem Sie die Art und Dauer des Trainings auswählen können, das Sie durchführen möchten, aber anstatt nur Ihre Workouts auf Ihrer Uhr oder Ihrem iPhone zu speichern, können Sie es zu einer umfassenderen virtuellen Erfahrung machen Die Daten Ihrer Uhr werden wie bei Ihrem Apple TV auf Ihr Apple-Display übertragen.

Das Erstellen von Workouts und geführten Workouts auf Wearables ist nicht neu, aber Fitness + fühlt sich viel mehr wie ein vollständiger Service an, von den Trainervideos, auf die Sie Zugriff haben, bis hin zur Integration auf allen Ihren Geräten.

Während die Uhr ihre Sensoren verwendet, um Ihre Aktivitäten zu verfolgen, können Sie über die App auf Ihrem iPhone auf Fitness + zugreifen. Sie erhalten Vorschläge für Ihr nächstes Training und während es Ihnen überall das Fitnesserlebnis bietet, brauchen Sie nicht viele Fitnessgeräte.

Es wird statische Bike-Workouts geben, um mit Peloton zu konkurrieren, Bodyweight-Workouts, Rudern, Tanzen sowie eine Reihe von HIIT-Angeboten. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Trainingstypen, wobei die Instruktoren jede Woche neue Videos bereitstellen.

Es wird großartig sein, um Ihre Fitness zu behalten, egal wo Sie sind, da Sie das gewünschte Training einfach auswählen können, wann Sie es möchten, und damit weitermachen können.

Für Fitness + fallen monatliche Abonnementkosten in Höhe von 9,99 USD / 9,99 GBP an, die jedoch auch über das neue Apple One-Servicepaket erhältlich sein werden . Wenn Sie eine neue Apple Watch kaufen, erhalten Sie 3 Monate lang Zugriff auf den Service, um loszulegen. Es wird in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA erhältlich sein.

Schreiben von Chris Hall.