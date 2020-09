Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Leute reden immer über Google und andere Unternehmen, die Apple kopieren. Aber was ist mit Apple, der sie kopiert?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das in Cupertino ansässige Unternehmen ein Google One-ähnliches Bundle ankündigt. Während das monatliche Abonnement von Google Cloud-Speicher, Backups und Werbeaktionen umfasst, wird Apple Berichten zufolge seine Premium-Abonnementdienste wie Apple Music und Apple Arcade mit einem Rabatt anbieten. Folgendes müssen Sie wissen.

Laut einem neuen Bericht von Mark Gurman von Bloomberg wird Apple voraussichtlich im Herbst dieses Jahres ein neues Abonnement-Service-Bundle mit dem Namen "Apple One" auf den Markt bringen . Damit können Sie mehrere digitale Apple-Dienste zu einem niedrigeren monatlichen Preis abonnieren, als wenn Sie sie einzeln abonniert hätten Gurman sagte, dass es verschiedene Apple One-Abonnementstufen geben wird.

Ein Basispaket wird voraussichtlich nur Apple Music und Apple TV + enthalten, obwohl teurere Ebenen Apple Arcade, Apple News + und sogar iCloud-Speicher hinzufügen werden. Es wird erwartet, dass die Bundle-Ebenen den Abonnenten je nach ausgewähltem Bundle etwa 2 bis 5 US-Dollar pro Monat einsparen. Genaue Preisinformationen sind jedoch noch nicht bekannt.

Derzeit ist wenig bekannt, da Apple Apple One noch nicht offiziell angekündigt hat. 9to5Mac hat jedoch die Apple Music App für Android APK durchsucht und Codezeichenfolgen gefunden, die sowohl auf "Apple One" als auch auf "Abonnement-Bundle" verweisen, sowie Details dazu Verwalten oder erneuern Sie Ihr Apple One-Abonnement. Es heißt, dass Benutzer ihr Bundle nicht über die Apple Music App verwalten können. Stattdessen müssen Sie möglicherweise ein iOS-, MacOS- oder TVOS-Gerät verwenden, um dies zu tun.

Es wird jedoch erwartet, dass Apple One das Family-Sharing-System unterstützt, sodass bis zu sechs Personen zu einem monatlichen Preis auf dieselben Dienste zugreifen können. Derzeit wird allgemein angenommen, dass Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + und sogar iCloud-Speicher in verschiedenen Ebenen des Apple One-Bundles enthalten sind. Es wird auch gemunkelt, dass Apple einen neuen Abonnementdienst für Fitnesskurse entwickelt, auf den über eine App für "iPhone", iPad und "Apple TV" zugegriffen werden kann.

Der Fitness-Abonnement-Service mit dem Codenamen Seymour wird mit virtuellen Klassen konkurrieren, die von Nike angeboten werden, und wird in der gehobenen Apple One-Stufe angeboten. Im März entdeckte MacRumors diese Fitness-App, die im iOS 14-Code versteckt ist. Gurman hat auch die Existenz von Seymour bestätigt. Es kann bei Veröffentlichung als "Fit" oder "Fitness" bezeichnet werden und bietet eine breite Palette von Aktivitätsarten, einschließlich Indoor-Laufen, Radfahren, Rudern, Dehnen, Tanzen usw.

Weitere Informationen zu den anderen Abonnementdiensten, die Apple möglicherweise in sein Apple One-Bundle aufnimmt, finden Sie in den folgenden Handbüchern:

Apple veranstaltet am 15. September eine Veranstaltung , die sich möglicherweise nur auf das iPad und die Apple Watch konzentriert. In diesem Fall könnte Apple One ein separates Herbstereignis vorstellen.

Hier sind alle Gerüchte und Neuigkeiten rund um Apple One:

Laut 9to5Google enthält eine Beta-Version von Apple Music für Android Code, der ein Bundle erwähnt, das Apple vorbereitet . Insbesondere der Name Apple One wurde entdeckt, ebenso wie "Abonnement-Bundle" und Text zum Verwalten eines Apple One-Abonnements von einem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV.

Apple scheint ein Bündel von Diensten vorzubereiten, die möglicherweise Apple One heißen und im Oktober zusammen mit dem iPhone 12 der nächsten Generation auf den Markt kommen. Der Schritt wurde lange gemunkelt und scheint dem äußerst erfolgreichen Amazon Prime nachempfunden zu sein, obwohl dies kein großer Sprung ist siehst du das.

Schreiben von Maggie Tillman.