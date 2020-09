Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut 9to5Google enthält eine Beta-Version von Apple Music für Android Code, der ein Bundle erwähnt, das Apple vorbereitet. Insbesondere der Name Apple One wurde entdeckt, ebenso wie "Abonnement-Bundle" und Text zum Verwalten eines Apple One-Abonnements von einem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV.

9to5Google musste die Apple Music APK durchsuchen, um sie zu erkennen. Denken Sie daran, Bloomberg behauptete letzten Monat , Apple plane, ein reduziertes Paket für einige seiner Abonnementdienste anzukündigen. Das Unternehmen wird das Bundle Berichten zufolge in Kürze mit mehreren Preisstufen bekannt geben. Es wird Apple Music und Apple TV Plus in einer Low-End-Ebene kombinieren, aber es wird auch Dienste wie Apple Arcade, Apple News Plus und mehr iCloud-Speicher in teureren monatlichen Ebenen anbieten.

Es wird erwartet, dass Apple One auch mit Familien zusammenarbeitet, da es die Family Sharing-Funktion von Apple unterstützt, mit der mehrere Personen die Dienste gemeinsam nutzen können

Laut Bloomberg ruft Apple das Bundle Apple One intern auf, sodass der neue Code in der Apple Music Beta ein weiterer Beweis ist. Es wird interessant sein zu sehen, ob Apple tatsächlich an diesem Namen festhält, da Google auch ein monatliches Abonnement namens Google One hat, das Cloud-Speicher, Backups und Werbeaktionen enthält.

Apple wird Apple One wahrscheinlich irgendwann im nächsten Monat ankündigen, möglicherweise während eines Ereignisses am 15. September 2020 oder eines späteren Ereignisses für das iPhone 12.

Schreiben von Maggie Tillman.