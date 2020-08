Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple und Google scheinen die zweite Phase ihres COVID-19-Kontaktverfolgungssystems vorzubereiten. Im Rahmen dieser letzten Phase können Sie Benachrichtigungen über Ihre Exposition gegenüber COVID-19-positiven Personen erhalten, ohne dass Sie eine separate App auf Ihrem Gerät verwenden müssen.

Am Mittwoch, dem 26. August, hat Apple die erste Beta des kommenden iOS 13.7-Updates für Entwickler veröffentlicht. Die Beta-Version von iOS 13.7 kann einmalig aus dem Apple Developer Center oder drahtlos heruntergeladen werden, wenn auf Ihrem iOS-Gerät ein Entwicklerprofil installiert wurde. Mit der Beta können Sie sich als Entwickler für das COVID-19-Expositionsbenachrichtigungssystem von Apple anmelden, ohne eine App von einer Gesundheitsbehörde herunterladen zu müssen.

Als Apple und Google Anfang dieses Jahres ihre Partnerschaft für eine COVID-19-API zur Expositionsbenachrichtigung bekannt gaben, versprachen die Unternehmen zwei Phasen. In der ersten Phase, die mit iOS 13.5 begann, konnte jeder eine App von seiner Gesundheitsbehörde herunterladen, um sich für Expositionsbenachrichtigungen zu entscheiden. In Phase zwei, die erst mit der Veröffentlichung von iOS 13.7 vollständig live geschaltet wird, kann sich jeder anmelden, ohne eine separate App zu benötigen.

Um einen positiven COVID-19-Fall zu überprüfen, benötigen Sie jedoch weiterhin eine App einer Gesundheitsbehörde. Wie The Guardian feststellte, wird dieses System auch in Großbritannien nicht funktionieren, bis die britische Regierung ihre eigene Kontaktverfolgungs-App veröffentlicht. (Einer wird auf der Isle of Wight und in Newham getestet .)

Apple wird voraussichtlich Anfang Oktober iOS 14 zusammen mit neuen iPhones auf den Markt bringen. Man kann also davon ausgehen, dass iOS 13.7 in den kommenden Wochen für alle iPhone-Benutzer (nicht nur für Entwickler) verfügbar sein wird. Wenn ja, sollte auch die zweite Phase in Kürze beginnen.

Schreiben von Maggie Tillman.