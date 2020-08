Apple lädt Apple Music mit neuen Wiedergabelisten für Kinder und Familien

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat den Bereich "Kinder und Familie" von Apple Music mit neuen kuratierten Wiedergabelisten aktualisiert. Zum Beispiel gibt es eine Back to School-Wiedergabeliste mit Songs von Musikern wie Avicii und Anderson Paak. Apple verspricht, die neuen Wiedergabelisten täglich zu aktualisieren.

"Es war einmal eine Zeit, in der sich die Musik von Kindern auf Schlaflieder und Spiellieder beschränkte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden - oder manchmal von einem fröhlichen lila Dinosaurier rezitiert wurden", erklärte das Unternehmen. "Die Auswahl ist endlos. Die Musik von Kindern hat einen dramatischen Wandel erfahren." Apple sagte, Musik für Kinder sei jetzt "einfach großartige Musik, die die ganze Familie liebt", und so wird der Bereich "Kinder und Familie" neu gestaltet, um dies widerzuspiegeln.

Außerdem werden vorhandene Wiedergabelisten im Abschnitt mit neuen Grafiken aktualisiert.

Apple lädt den Bereich Kinder und Familie auch mit einigen Wiedergabelisten mit jüngeren Themen auf. Es gibt Kids Fit Fun! , Playdate Spaß! und ABC Fun! , die das Unternehmen sagte, sind "vollgepackt mit Liedern, die von lehrreich bis motivierend reichen, und alles dazwischen, damit Kinder stundenlang singen, tanzen und lernen." Es bietet auch eine Princess Power- Wiedergabeliste "voller Prinzessin-Songs mit Empowerment-Botschaften".

Schließlich gibt es Yeehaw mit "kinderfreundlichen Country-Marmeladen" und Ahoy Matey für "verwegene Piratenliebhaber".

Sie können all dies in der Apple Music App oder unter apple.co/kidsandfamily überprüfen. Apple sagte, das Kids and Family-Genre sei eines der am schnellsten wachsenden bei Apple Music. Das Unternehmen meldete kürzlich einen Anstieg der Zeit, die Menschen mit Zuhören verbracht haben, um 105 Prozent.

Schreiben von Maggie Tillman.