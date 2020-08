Erklärung der Fortnite-Referenz von Epic aus dem Jahr 1984: Verspotten von Apple mit orwellschen Fähigkeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Epic Games hat Fortnite benutzt, um eine Revolution zu starten . Es ist kein Zufall, dass das Unternehmen eines der größten und am höchsten verdienenden Spiele auf dem Markt einsetzt, da es weiß, dass Fortnite die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen wird. Es wird auch populäristische Unterstützung mit sich bringen, was der Schlüssel zu jeder Revolution ist.

Der größte Teil des Umzugs ist zweifellos Epics episches Neunzehnhundertvierzig-Fortnite-Video. Dies ist nicht die Art von Dingen, die Sie einfach aus dem Nichts herausreißen, sondern Teil einer sorgfältig geplanten Kampagne, die auch mit aktuellen kartellrechtlichen Ermittlungen gegen große Technologieunternehmen in Einklang steht.

Das Neunzehnhundertvierzig-Fortnite-Video ist so ziemlich eine Einzelbild-Neuerfindung von Apples eigenem Werbespot für den Macintosh von 1984. Apples Originalvideo lief während des Super Bowl im Jahr 1984 und wurde entwickelt, um eine Vision herauszufordern, in der große Technologieunternehmen die Zukunft kontrollierten.

Das Video von Epic enthält genau die gleiche Botschaft, bei der offen Zeichen im Fortnite-Stil verwendet werden, um das Apple-Video neu zu erstellen - es geht sogar so weit, den alten 4: 3-Aspekt für zusätzliche Authentizität zu verwenden.

Obwohl es ursprünglich nie beabsichtigt war, nahmen viele Apples Werbespot als IBM. Laut einem der Werbekünstler, Lee Clow , sollte es Teil einer laufenden Kampagne für den Macintosh sein, aber das Apple-Board wollte nicht fortfahren, da es den neuen PC nicht zeigte und für ihn nicht verfügbar war kaufen Sie auch, so dass es nur während des Super Bowl 1984 ausgestrahlt wurde.

Das Unterlassungsschreiben vom April 1984 aus dem Nachlass von George Orwell, in dem behauptet wird, es handele sich um eine Verletzung des Urheberrechts, kann ebenfalls nicht geholfen haben. Aber all diese Dinge machten es zu einer berüchtigten Werbung, perfekt für die Parodie von Epic Games. Wird der Nachlass von George Orwell Epic Games wegen dieses Videos herausfordern? Wahrscheinlich.

Hinter diesen Anzeigen steht das wegweisende literarische Werk Neunzehnhundertvierundvierzig von George Orwell. Es ist einer der bedeutendsten, wenn nicht der bestimmende Roman des dystopischen Genres. Neunzehnhundertvierundachtzig wurde 1949 geschrieben und warnt davor, was in der Gesellschaft mit einer totalitären Regierung passieren könnte, die die totale Kontrolle über alles, eine Gesellschaft der Unterdrückung und Massenüberwachung, des ständigen Krieges und der Propaganda will.

Es ist einer von vielen Romanen des dystopischen Genres, die immer noch bei den Lesern Anklang finden, da sich diese fiktionalisierten Ereignisse im modernen Leben weitgehend widerspiegeln - Diktaturen, extreme Ideologien, staatliche Manipulationen und das Gleichgewicht zwischen Wahrheit und Lüge. In der Tat zeigt die Verwendung mit Fortnite-Charakteren, wie wichtig Neunzehnhundertvierundachtzig als Werk noch ist.

Warum ist das für die Technik relevant? Apple war 1984 der Außenseiter, es war ein Störer, der seine eigenen Technologien auf den Markt bringen und die Menschen davon überzeugen wollte, dass es einen anderen Weg außerhalb der bestehenden Marktbeherrschung gibt. Epic lädt nun seine Anhänger ein, sich dem Kampf gegen das sogenannte "App Store Monopoly" anzuschließen. Es ist schwer zu leugnen, dass es eine schöne Wendung der Ironie ist, egal auf welcher Seite des Arguments Sie sitzen.

Epic Games glaubt nicht, dass Apple durch die 30-prozentige Abgabe, die durch App Store-Käufe erhoben wird, Millionen verdienen sollte. Apple hingegen glaubt nicht, dass Epic Games über die Apple-Plattform Millionen verdienen sollte, ohne dass eine Gebühr anfällt. Es ist eine Pattsituation, die schon oft angesprochen wurde, aber jetzt ist es vielleicht ein größerer Kampf, bei dem Epic dank Fortnite auf jedermanns Radar setzt.

Sie können viel Drama, Anzüge und Gegenanzüge erwarten, aber es ist George Orwell, der das Herzstück dieser Referenz bildet. Während diese Technologiegiganten um moralische, rechtliche und ethische Überlegenheit kämpfen, möchten Sie sich vielleicht ein gutes Buch zum Lesen schnappen. Ich kann mir nichts Passenderes vorstellen als George Orwells Neunzehnhundertvierundachtzig.

