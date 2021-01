Wohin ist Find My Friends gegangen und wie kann ich meine Freunde verfolgen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples Software-Updates bringen einige neue Funktionen mit sich, aber es gibt eine Änderung, von der Sie vielleicht nicht bemerkt haben, dass sie eintreten wird, bis Sie nicht mehr finden, wonach Sie gesucht haben: Find My Friends verschwand 2019 mit iOS 13.

Wenn Sie die Find My Friends-App verwendet und Ihr Gerät aktualisiert haben, haben Sie festgestellt, dass das orangefarbene Symbol mit den beiden Personen nebeneinander von Ihrem Startbildschirm verschwunden ist.

Hier ist, was passiert ist und durch was Find My Friends ersetzt wurde.

Die Find My Friends-App und die Find My iPhone-App wurden in der Veröffentlichung von iOS 13 im Jahr 2019 kombiniert. Beide befinden sich jetzt in einer App namens "Find My".

Die Find My App hat einen grauen Hintergrund mit einem grünen Kreis und dem blauen Positionskreis in der Mitte. Es ersetzt nicht automatisch die App "Meine Freunde finden" auf Ihrem Startbildschirm, weshalb Sie sich möglicherweise gefragt haben, wo sie hingekommen ist.

Wenn Sie die Find My App nicht finden können, wischen Sie von Ihrem Startbildschirm nach links und rechts und verwenden Sie die Suchleiste oben auf Ihrem Bildschirm. Oder Sie können Siri bitten, es für Sie zu öffnen.

Alle Freunde, mit denen Sie Ihren Standort bereits geteilt haben, und umgekehrt, können weiterhin über die Find My-App in der neuesten Software verfolgt werden.

Öffnen Sie die Find My App und Sie sehen drei Registerkarten am unteren Rand Ihres Displays. In der unteren linken Ecke sehen Sie die beiden Personen, die ursprünglich das App-Logo "Find My Friends" symbolisierten. Tippen Sie auf diese Registerkarte und Sie finden die Liste Ihrer Freunde und Familie, mit denen Sie Standortdaten geteilt haben.

Sie können auch den Standort eines Freundes - mit dem Sie Standortdaten teilen - über Nachrichten verfolgen. Nachrichten öffnen> Tippen Sie auf den Chat mit dem Freund, den Sie verfolgen möchten.> Tippen Sie oben auf dem Display auf das kreisförmige Symbol über dessen Namen.> Tippen Sie auf Info.> Oben wird eine Karte ihres Standorts angezeigt.

Da die Find My-App sowohl die Find My iPhone-App als auch Find My Friends enthält, müssen Sie die Find My-App öffnen, um ein verlorenes Apple-Gerät zu verfolgen, unabhängig davon, ob es sich um Ihre AirPods oder Ihre Apple Watch handelt .

Wir haben in unserer separaten Funktion ausführlicher beschrieben, wie Sie ein verlorenes iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods oder Mac nachverfolgen können. Kurz gesagt, Sie müssen die Registerkarte Geräte unten in Find My aufrufen App, um alle Apple-Geräte anzuzeigen, die mit Ihrer Apple ID verbunden sind.

Schreiben von Britta O'Boyle.