Guided Access-Kindermodus auf iPhone und iPad: Was ist das und wie verwenden Sie es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der Guided Access-Funktion von Apple können Sie Ihr iPhone oder iPad in einer einzigen App sperren und steuern, welche Funktionen für die jeweilige App verfügbar sind.

Wenn diese Option aktiviert ist, können beispielsweise Hardwaretasten sowie der Touchscreen deaktiviert werden. Dies ist eine besonders praktische Funktion für diejenigen, die ihr Gerät gelegentlich einem Kind geben, da es beim Spielen oder Ansehen nicht mehr auf andere Apps und Einstellungen zugreifen kann.

In dieser Funktion wird erläutert, wie Sie den geführten Zugriff ein- und ausschalten sowie wie Sie ihn verwenden, welche verschiedenen Steuerungsfunktionen es gibt und was sie tun.

Führen Sie die folgenden Schritte auf einem iPhone , iPad oder iPod Touch aus, um Guided Access zu aktivieren:

Einstellungen öffnen

Tippen Sie auf "Barrierefreiheit".

Scrollen Sie im Abschnitt "Allgemein" nach unten zu "Geführter Zugriff"

Schalten Sie den geführten Zugriff ein

Anschließend müssen Sie die App öffnen, für die Sie Guided Access aktivieren möchten, z. B. Netflix . Sobald die App geöffnet ist, müssen Sie bei Touch ID-Telefonen wie dem iPhone 8 oder iPhone SE dreimal auf die Home-Taste oder bei Face ID- iPhones wie dem iPhone 12 dreimal auf die seitliche Ein / Aus-Taste klicken oder iPhone XR , um den geführten Zugriff zu aktivieren.

Von hier aus werden eine Reihe weiterer verfügbarer Einstellungen angezeigt, wenn Sie Guided Access zum ersten Mal in jeder App verwenden. Sie können verschiedene Bereiche Ihres Displays umkreisen, um beispielsweise die Berührung zu deaktivieren. Sie werden grau angezeigt und Sie können sie kleiner oder größer machen.

Wenn Sie in der unteren linken Ecke auf "Optionen" tippen, können Sie alternativ die Berührung deaktivieren oder ganz aktivieren sowie die Seitentaste oder Home-Taste, Lautstärketasten, Bewegung, Tastaturen und Zeitlimits ein- oder ausschalten. unter anderem abhängig von der App.

Denken Sie daran, oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Start" zu tippen, um die Guided Access-Sitzung zu starten, nachdem Sie Ihre bevorzugten Einstellungen ausgewählt haben und möglicherweise Ihren iPhone-Passcode eingeben müssen.

Sie können Siri auch bitten, Guided Access zu aktivieren, wenn Sie Siri aktiviert haben. Sie müssen die App öffnen, für die Sie Guided Access aktivieren möchten, und dann "Hey Siri, aktivieren Sie Guided Access" sagen.

Tippen Sie zum Deaktivieren von Guided Access je nach iPhone-Modell dreimal auf die Home-Taste oder die Seitentaste. Anschließend müssen Sie Ihren Guided Access-Passcode eingeben. Sie können auch zweimal auf die Home- oder Seitentaste tippen und mit Touch ID oder Face ID eine Guided Access-Sitzung beenden - sofern Sie diese eingerichtet haben - mehr dazu weiter unten.

Nachdem Sie Ihren Passcode eingegeben oder Ihre Identität über die Gesichts-ID oder die Touch-ID bestätigt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche "Ende" in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms. Die Guided Access-Sitzung wird beendet und der Zugriff auf Ihr Gerät wird erneut gewährt.

Wenn Sie Guided Access in jeder App zum ersten Mal verwenden, wird die Schaltfläche Guided Access-Optionen angezeigt. Danach werden jedes Mal, wenn Sie Guided Access für diese bestimmte App aktivieren, die Einstellungen, die Sie beim ersten Mal ausgewählt haben, gespeichert und automatisch aktiviert, wenn Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken.

Um die Optionen für den geführten Zugriff für eine bestimmte App zu ändern, nachdem Sie sie festgelegt haben, klicken Sie dreimal auf die Home-Taste eines Touch ID-iPhones oder auf die Ein- / Aus-Taste eines Face ID-iPhones und geben Sie Ihren Passcode ein oder doppelklicken Sie und bestätigen Sie Ihre Identität mit Face ID oder Touch ICH WÜRDE. Die Schaltfläche "Optionen" wird dann unten links auf Ihrem Bildschirm angezeigt, sodass Sie die Einstellungen für die jeweilige App ändern können, in der Sie sich befinden.

Durch das Festlegen eines Guided Access-Passcodes wird eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzugefügt, wenn eine Guided Access-Sitzung beendet wird. Dies bedeutet, dass ein Kind nicht versehentlich auf den Rest Ihres Geräts zugreifen kann, wenn es mit der Home-Taste oder der Seitentaste spielt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie den Knopf dreimal kurz hintereinander drücken, aber es ist auch nicht unmöglich.

So richten Sie einen Guided Access-Passcode ein:

Einstellungen öffnen

Tippen Sie auf "Barrierefreiheit".

Scrollen Sie im Abschnitt "Allgemein" nach unten zu "Geführter Zugriff"

Passcode-Einstellungen

Legen Sie den Guided Access Passcode fest

Geben Sie einen Passcode ein

Geben Sie Ihren Passcode erneut ein

In diesem Abschnitt können Sie auch die Gesichts- oder Berührungs-ID aktivieren, um eine Guided Access-Sitzung nach zweimaligem Tippen auf den Home- oder Netzschalter zu beenden. Die Option Gesichts-ID oder Touch-ID finden Sie unter "Passcode für geführten Zugriff festlegen". Aktivieren Sie diese Option, um die Gesichts-ID oder die Touch-ID zu verwenden.

Schlaf / Wach-Taste

Lautstärketasten

Bewegung

Tastaturen

Berühren

Wörterbuch nachschlagen

Zeitlimit

Abhängig von der App, für die Sie Guided Access aktivieren möchten, hängt dies von den verfügbaren Optionen ab. Beispielsweise wird Dictionary Look Up nicht in den Guided Access-Optionen auf Netflix angezeigt, sondern in Safari.

Durch Ausschalten der Sleep / Wake-Taste wird die Sleep / Wake-Taste auf Ihrem Gerät deaktiviert.

Durch Deaktivieren der Lautstärketasten werden die Lautstärketasten deaktiviert.

Durch Deaktivieren von Motion wird die Reaktion Ihres Geräts auf Bewegungen eingeschränkt. Es reagiert beispielsweise nicht auf Erschütterungen und dreht sich nicht.

Durch Deaktivieren der Tastatur wird die Tastatur nicht mehr angezeigt.

Durch Deaktivieren von Touch wird verhindert, dass der Bildschirm Ihres Geräts auf Berührungen reagiert. Dies ist besonders nützlich für Apps wie Netflix, wenn Sie Ihrem Kind erlauben, mit Ihrem Gerät beispielsweise etwas anzusehen.

Durch Umschalten der Wörterbuchsuche kann der Benutzer die Suchfunktion verwenden, wenn er Text auswählt.

Durch Umschalten des Zeitlimits können Sie ein Zeitlimit für Ihre Guided Access-Sitzung auswählen.

Ein paar Dinge. Erstens ist es möglich, Ihrem Control Center-Dashboard Steuerelemente für den geführten Zugriff hinzuzufügen, um einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Öffnen Sie Einstellungen> Control Center> Steuerelemente anpassen> Tippen Sie auf das + neben Guided Access. Sie können die Reihenfolge ändern, in der Apps in Ihrem Kontrollzentrum angezeigt werden, indem Sie sie mithilfe der drei Zeilen rechts auf und ab bewegen. Weitere Tipps finden Sie in unserer Customizing Control Center-Funktion .

Zweitens können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es einen Ton wiedergibt oder spricht, um die verbleibende Zeit für den geführten Zugriff vor Ablauf der Zeit weiterzuleiten, wenn Sie ein Zeitlimit festgelegt haben. Diese Einstellung finden Sie in den Einstellungen für den geführten Zugriff unter Einstellungen> Barrierefreiheit> Geführter Zugriff.

Drittens können Sie Guided Access so einstellen, dass es Ihre Auto-Lock-Einstellung widerspiegelt. Wenn diese Option deaktiviert ist, schaltet Guided Access den Bildschirm nach 20 Minuten Inaktivität aus. Wie bei der Einstellung Zeitlimit können Sie über Einstellungen> Barrierefreiheit> Geführter Zugriff darauf zugreifen.

Schreiben von Britta O'Boyle.