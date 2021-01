Tipps und Tricks zu Apple iMessage: Master iMessage auf iPhone, iPad, Mac und iPod

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Messages ist Apples Messaging-App für iPhone , iPad , iPod Touch und Mac . Es gibt jedoch nicht nur SMS-Nachrichten und iMessages, sondern auch eine Vielzahl von Funktionen in der App.

Nachrichten können auf mehreren Geräten verwendet werden und zwischen ihnen synchronisiert werden, wenn sie bei derselben Apple ID angemeldet sind. Hier sind unsere besten Tipps und Tricks, mit denen Sie iMessages und seine Plattform optimal nutzen können.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, für die Sie Lesebestätigungen deaktivieren möchten.> Tippen Sie auf den Kontaktnamen oben im Nachrichtenthread.> Tippen Sie auf das Informationssymbol.> Deaktivieren Sie Lesebestätigungen senden.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, von der die erste iMessage gesendet werden soll.> Tippen Sie auf den Zeitstempel oben auf Ihrem Display, um zur ersten Nachricht zu gelangen.

Dieser Trick funktioniert auch, um Sie zu Ihren neuesten Nachrichtenthreads zurückzukehren, wenn Sie nach unten gescrollt haben.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Streichen Sie im Nachrichtenthread der Person, die Sie an den Anfang Ihrer Nachrichten anheften möchten, von links nach rechts.> Tippen Sie auf die gelbe Anstecknadel. Ihr Nachrichtenthread mit dieser Person wird oben in einem Kreis angezeigt. Sie können bis zu sechs Nachrichtenthreads anheften.

Um einen Thread zu lösen, halten Sie den Kreis der Person gedrückt, die Sie lösen möchten, und wählen Sie "Entfernen".

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Thread der Person, an die Sie ein GIF senden möchten, oder starten Sie eine neue Nachricht.> Tippen Sie auf das rosa Symbol mit der Lupe in der Leiste über der Tastatur.> Geben Sie in das Suchfeld die Art des GIF ein Sie möchten oder scrollen Sie die Optionen nach unten> Wählen Sie Ihr GIF aus> Drücken Sie den Pfeil in der rechten Ecke des Nachrichtenfelds, um zu senden.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Wischen Sie in dem Nachrichtenthread, von dem Sie Benachrichtigungen stummschalten möchten, von rechts nach links.> Tippen Sie auf das Glockensymbol.> Links neben den Nachrichtenthreads, von denen Sie Benachrichtigungen gestoppt haben, wird ein Symbol für Nicht stören (Halbmond) angezeigt.

Wischen Sie erneut von rechts nach links über den Nachrichtenthread und tippen Sie erneut auf das Glockensymbol, um Benachrichtigungen zurückzugewinnen.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, für die Sie Ihren Standort freigeben möchten.> Tippen Sie auf den Kontaktnamen oben im Nachrichtenthread.> Tippen Sie auf das Informationssymbol.> Meinen aktuellen Standort senden.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Tippen Sie oben links auf Bearbeiten> Wählen Sie Name und Foto bearbeiten> Tippen Sie unter Bild auf Bearbeiten, um Ihr Foto zu ändern.> Ändern Sie Ihren Namen, indem Sie auf Vor- und Nachname tippen.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichten-Thread der Person, an die Sie eine handschriftliche Nachricht senden möchten.> Drehen Sie Ihr iPhone horizontal.> Drücken Sie auf die verschnörkelte Linie in der unteren rechten Ecke der Tastatur, wenn der Leerraum nicht sofort angezeigt wird > Beginnen Sie mit dem Zeichnen oder wählen Sie eine der vorab geschriebenen Nachrichten aus.> Drücken Sie oben rechts auf "Fertig".> Tippen Sie zum Senden auf den Pfeil.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Wischen Sie in dem zu löschenden Nachrichtenthread von rechts nach links.> Tippen Sie auf das rote Bin-Symbol.> Löschen bestätigen.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Tippen Sie oben links auf Bearbeiten> Tippen Sie auf Nachrichten auswählen> Wählen Sie die zu löschenden Nachrichtenthreads aus> Tippen Sie unten rechts auf Löschen.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Öffnen Sie den Nachrichtenthread, aus dem Sie eine einzelne Nachricht löschen möchten.> Halten Sie die einzelne Nachricht, die Sie löschen möchten, gedrückt.> Tippen Sie unten im Popup-Menü auf "Mehr".> Wählen Sie andere Nachrichten aus, die Sie auswählen möchten ggf. löschen> Tippen Sie auf das Bin-Symbol in der unteren linken Ecke der App.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie mit dem Stift in der oberen rechten Ecke auf das Quadrat.> Geben Sie den Namen des Kontakts ein.> Tippen Sie in der Liste auf den Kontakt.> Geben Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld über der Tastatur ein.> Drücken Sie den Pfeil nach rechts innerhalb des zu sendenden Meldungsfeldes.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Tippen Sie mit dem Stift in der oberen rechten Ecke auf das Quadrat> Geben Sie den Namen des Kontakts ein> Tippen Sie in der Liste auf den Kontakt> Geben Sie einen anderen Namen ein und wählen Sie den Kontakt aus> Wiederholen, bis Sie alle Kontaktnamen hinzugefügt haben möchte in der iMessage-Gruppe sein.

Die maximale Anzahl oder das maximale Chat-Limit für iMessage-Gruppen beträgt 32.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, für die Sie FaceTime möchten (muss ein iOS-Benutzer sein).> Tippen Sie auf den Kontaktnamen oben im Nachrichtenthread.> Tippen Sie auf FaceTime.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, die Sie anrufen möchten.> Tippen Sie auf den Kontaktnamen oben im Nachrichtenthread.> Tippen Sie auf Audio.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, mit der Sie Ihren aktuellen Standort teilen möchten.> Tippen Sie oben im Nachrichtenthread auf den Kontaktnamen.> Tippen Sie auf das Informationssymbol.> Meinen Standort freigeben.> Wählen Sie zwischen Teilen für Eine Stunde , Bis zum Ende des Tages teilen und Auf unbestimmte Zeit teilen .

Wenn Sie "Auf unbestimmte Zeit teilen" auswählen, werden Sie in der Find My App dieses Kontakts angezeigt. Außerdem wird Ihr Standort oben in der Anzeige angezeigt, wenn er in seinem Nachrichtenthread in den Nachrichten auf das Informationssymbol unter Ihrem Kontaktnamen tippt App.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, von der Sie die Bilder und Anhänge sehen möchten.> Tippen Sie auf den Kontaktnamen oben im Nachrichtenthread.> Tippen Sie auf das Informationssymbol> Fotos, Links und Anhänge werden unten angezeigt.

Eine Nachricht wird für eine iMessage blau und für eine SMS-Textnachricht grün angezeigt. Normalerweise ist jede zwischen iOS-Geräten gesendete Nachricht blau (wenn der Empfänger iMessage aktiviert hat). Da für iMessages jedoch auch eine Internetverbindung erforderlich ist, werden sie gelegentlich grün angezeigt, wenn Sie oder der Empfänger keine aktive Internetverbindung haben .

Nachrichten, die zwischen einem iOS-Gerät und einem Android- oder Windows-Gerät gesendet werden, werden immer grün angezeigt.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie mit dem Stift in der oberen rechten Ecke auf das Quadrat.> Geben Sie den Namen des Kontakts ein.> Tippen Sie in der Liste auf den Kontakt.> Halten Sie das Audiosymbol innerhalb des Kreises rechts neben dem Nachrichtenfeld über dem gedrückt Tastatur> Sprechen Sie Ihre Nachricht.

Sie haben dann die Möglichkeit, Ihre aufgezeichnete Audio-Nachricht wiederzugeben, indem Sie auf die Wiedergabetaste in der grauen Leiste rechts im Meldungsfeld klicken, sie durch Drücken des Pfeils oben in der grauen Leiste rechts senden oder um abbrechen Drücken Sie das x innerhalb des Kreises links neben dem Meldungsfeld.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, an die Sie ein Bild senden möchten, oder starten Sie eine neue Nachricht.> Tippen Sie auf das Kamerasymbol links neben dem Nachrichtenfeld über der Tastatur.> Nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie auf den Pfeil Wenn Sie zufrieden sind, tippen Sie unten rechts auf das Galeriesymbol oben links auf dem Bildschirm und wählen Sie das Bild aus, das Sie senden möchten.> Fügen Sie Kommentare hinzu.> Drücken Sie zum Senden auf den Pfeil rechts neben dem Nachrichtenfeld.

Wenn es sich um ein Bild handelt, das Sie bereits aufgenommen haben und das Sie senden möchten, können Sie alternativ die iMessages-Apps verwenden. Sobald Sie sich im Nachrichtenthread der Person befinden, an die Sie das Foto senden möchten, tippen Sie auf das Apple Photos- Symbol über der Tastatur und unter dem Meldungsfeld.> Durchsuchen Sie Ihre Fotos, indem Sie von rechts nach links scrollen, oder tippen Sie auf "Alle Fotos", um darauf zuzugreifen Vollbildansicht der Fotos-App und aller Ihrer Alben> Wählen Sie das Foto aus> Drücken Sie zum Senden auf den Pfeil rechts neben dem Meldungsfeld.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, an die Sie eine Nachricht senden möchten, oder starten Sie eine neue Nachricht.> Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol in der unteren rechten Ecke der App unter der Tastatur.> Sprechen Sie und was Sie sagen wird im Meldungsfeld über der Tastatur angezeigt.

Sie können Dinge wie "Punkt" und "Komma" zur Interpunktion sagen oder sie hinzufügen, bevor Sie auf den Pfeil klicken, um die Nachricht zu senden.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Tippen Sie oben links auf Bearbeiten> Tippen Sie auf Nachrichten auswählen> Wählen Sie die Nachrichtenthreads aus, die Sie als gelesen markieren möchten.> Tippen Sie unten links auf Lesen.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Geben Sie in die Suchleiste oben in den Nachrichtenthreads ein, wonach Sie suchen.> Alle Nachrichten, die sich auf Ihre Suche beziehen, werden unter der Leiste angezeigt.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Öffnen Sie den Nachrichtenthread, über den Sie eine einzelne Nachricht weiterleiten möchten.> Halten Sie die einzelne Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, gedrückt.> Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf "Mehr".> Wählen Sie alle anderen Nachrichten aus, die Sie weiterleiten möchten any> Wählen Sie den gekrümmten Pfeil unten rechts auf dem Bildschirm aus.

Der Inhalt der weitergeleiteten Nachricht oder der weitergeleiteten Nachrichten wird dann in einer neuen Nachricht angezeigt, in der Sie oben den Namen eines Empfängers hinzufügen und auf den Pfeil rechts neben dem zu sendenden Nachrichtenfeld klicken können.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, an die Sie ein Animoji senden möchten , oder erstellen Sie eine neue Nachricht.> Wählen Sie das Animoji / Memoji-Symbol in der Leiste über der Tastatur (Memoji mit gelbem Rahmen).> Blättern Sie horizontal, um auszuwählen das Animoji, das Sie senden möchten> Bringen Sie Ihr Gesicht in Sicht> Halten Sie die rote Taste in der unteren rechten Ecke des Animoji gedrückt, um eine Nachricht mit einer Länge von bis zu 30 Sekunden aufzuzeichnen.> Drücken Sie den Pfeil, um zu senden, wenn Sie zufrieden sind.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, an die Sie ein Memoji senden möchten , oder erstellen Sie eine neue Nachricht.> Wählen Sie das Animoji / Memoji-Symbol über der Tastatur.> Wählen Sie Ihr Memoji aus oder drücken Sie die drei Punkte im Kreis, um es zu erstellen ein neues Memoji> Drücken Sie zum Senden auf den Pfeil.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf den Nachrichtenthread der Person, die Ihnen die einzelne Nachricht gesendet hat, auf die Sie reagieren möchten.> Halten Sie die einzelne Nachricht gedrückt, auf die Sie reagieren möchten.> Wählen Sie zwischen einem Herzen, Daumen hoch, Daumen runter, Haha, doppeltes Ausrufezeichen oder Fragezeichen.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Aktivieren Sie Als SMS senden.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Audio-Nachrichten> Aktivieren Sie Zum Hören anheben. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Audio-Nachrichten abgespielt, sobald Sie Ihr iPhone an Ihr Ohr heben.

Das Senden eines Bildes als iMessage ist kostenlos, jedoch nicht, wenn Sie eines als Textnachricht senden. Wenn Sie ein Bild senden möchten, sollten Sie einen Dienst wie WhatsApp zwischen iOS- und Android-Geräten verwenden.

Wenn Sie jedoch sicherstellen möchten, dass Sie immer Bildnachrichten erhalten, wenn diese nicht über iMessage gesendet werden:

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt SMS / MMS> Schalten Sie "MMS-Nachrichten" je nach Ihren Vorlieben ein oder aus.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Optionen> Tippen Sie auf Vorschau anzeigen> Wählen Sie zwischen Immer, Bei Entsperrt oder Nie.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Optionen> Tippen Sie auf Benachrichtigungsgruppierung> Wählen Sie zwischen Automatisch, Nach App oder Aus.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden mehrere Nachrichtenbenachrichtigungen als geschichtete Gruppe von Benachrichtigungen angezeigt, um andere Benachrichtigungen von verschiedenen Apps auf Ihrem gesperrten Bildschirm zu ermöglichen.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Schalten Sie Benachrichtigungen zulassen ein oder aus.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu "Benachrichtigungen"> Scrollen Sie nach unten zu "Nachrichten"> Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Benachrichtigungscenter" im Abschnitt "Warnungen".

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sperrbildschirm im Abschnitt Warnungen.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Benachrichtigungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Banner im Abschnitt Warnungen.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu "Benachrichtigungen"> Scrollen Sie nach unten zu "Nachrichten"> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Optionen"> Tippen Sie auf "Warnungen wiederholen"> Wählen Sie zwischen "Nie", "Einmal", "Zweimal", "Dreimal". "5 Mal" oder "10 Mal".

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Aktivieren oder deaktivieren Sie Lesebestätigungen senden.

Wenn "Lesebestätigungen lesen" aktiviert ist, wird unter der Nachricht, die Sie beim Öffnen erhalten haben, "Lesen" grau angezeigt.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Schalten Sie iMessage aus.

iMessages können zwischen iPhone, iPod, iPad und Mac-Geräten gesendet werden.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Schalten Sie iMessage ein.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Schalten Sie Kontaktfotos anzeigen ein oder aus.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Tippen Sie auf Senden & Empfangen> Wählen Sie aus, auf welche Konten Sie iMessages empfangen und antworten möchten> Wählen Sie aus, von welchen Konten Sie neue Konversationen starten möchten.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zu Blockiert> Fügen Sie den Kontakt oder die Nummer hinzu, die Sie blockieren möchten.

Hinweis: Wenn Sie jemanden blockieren, erhalten Sie keine Telefonanrufe, Nachrichten oder FaceTime-Anrufe von den Personen in der Sperrliste.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Nachrichtenverlauf> Tippen Sie auf Nachrichten behalten> Wählen Sie zwischen 30 Tagen, 1 Jahr und Für immer.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Nachrichtenfilterung> Aktivieren Sie Unbekannte Absender filtern.

Nachrichten von Personen, die nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten sind, werden dann in eine separate Liste sortiert.

Öffnen Sie Einstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Audio-Nachrichten> Tippen Sie auf Ablaufen> Wählen Sie zwischen Nach 2 Minuten oder Nie.

Apple hat den App Store in Apple Messages in iOS 10 integriert, sodass Benutzer Apps wie Citymapper, Google Fotos und Dropbox sowie Spiele zur Verwendung in iMessage herunterladen können. Weitere iMessage-Apps und die besten zum Herunterladen finden Sie in unserer separaten Funktion.

So laden Sie eine iMessage-App herunter: Öffnen Sie die Nachrichten-App> Tippen Sie auf einen Nachrichtenthread> Tippen Sie auf das App Store-Symbol links neben dem Nachrichtenfeld> Tippen Sie auf das App Store-Symbol in der Leiste oben auf der Tastatur> Suchen Sie nach App, die Sie möchten, oder scrollen Sie durch die empfohlenen Optionen> Download.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf einen beliebigen Nachrichtenthread.> Blättern Sie durch die App-Leiste über der Tastatur, bis Sie zum Symbol "Mehr" mit den drei grauen Punkten in einem weißen Oval gelangen.> Drücken Sie oben rechts auf "Bearbeiten".> Streichen Sie nach rechts links in der App, die Sie löschen oder deaktivieren möchten, wenn Sie sie vorübergehend aus der App-Leiste entfernen möchten.

Öffnen Sie die Nachrichten-App.> Tippen Sie auf einen beliebigen Nachrichtenthread.> Blättern Sie durch die App-Leiste über der Tastatur, bis Sie zum Symbol "Mehr" mit den drei grauen Punkten in einem weißen Oval gelangen.> Drücken Sie oben rechts auf "Bearbeiten". Sie können die fünf besten Apps neu anordnen, indem Sie sie nach Ihren Wünschen nach oben und unten verschieben.

Um zu ändern, welche Apps in den Top 5 angezeigt werden, müssen Sie den roten Kreis links neben der App in den Top 5 drücken, um sie zu entfernen, und den grünen Kreis links neben der App in der Liste unten, die Sie hinzufügen möchten .

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Öffnen Sie einen beliebigen Nachrichtenthread> Tippen Sie auf das App Store-Symbol über der Tastatur> Tippen Sie auf das Suchsymbol rechts neben dem App Store-Text> Geben Sie das Spiel ein, das Sie spielen möchten> Herunterladen.

Öffnen Sie den Nachrichten-Thread der Person, mit der Sie ein Spiel spielen möchten.> Tippen Sie auf das Symbol des Spiels in der App-Leiste über der Tastatur.> Spielen Sie das Spiel.

Öffnen Sie die Nachrichten-App> Öffnen Sie einen beliebigen Nachrichtenthread> Tippen Sie auf das App Store-Symbol über der Tastatur> Tippen Sie auf das Suchsymbol rechts neben dem App Store-Text> Wörter mit Freunden> Wörter für iMessage herunterladen.

Öffnen Sie den Nachrichten-Thread der Person, mit der Sie Wörter mit Freunden spielen möchten.> Tippen Sie in der Leiste über der Tastatur auf die Wort-App.> Spielen Sie weg.

iMessages werden automatisch mit einem Mac oder iPad synchronisiert, der mit derselben Apple ID angemeldet und iMessage aktiviert ist, Textnachrichten jedoch nicht. So zeigen Sie Textnachrichten an, die an die mit Ihrem iMessage-Konto verknüpfte Nummer gesendet wurden:

Öffnen Sie die Einstellungen (auf dem iPhone)> Scrollen Sie nach unten zu Nachrichten> Tippen Sie auf Weiterleitung von Textnachrichten> Schalten Sie die Geräte in der Liste um, die Sie zum Senden und Empfangen von Textnachrichten von Ihrem iPhone zulassen möchten.

Tippen Sie oben links auf Ihrem Display auf Apple> Systemeinstellungen öffnen> Tippen Sie auf "Benachrichtigungen"> Scrollen Sie nach unten zu "Nachrichten"> Deaktivieren Sie "Benachrichtigungen aus Nachrichten zulassen".

Tippen Sie oben links auf Ihrem Display auf Apple> Systemeinstellungen öffnen> Tippen Sie auf "Benachrichtigungen"> Scrollen Sie nach unten zu "Nachrichten"> Deaktivieren Sie "Benachrichtigungsvorschau anzeigen".

Öffnen Sie die Nachrichten-App auf Ihrem Mac.> Öffnen Sie das Nachrichtenmenü oben links in Ihrem Display.> Einstellungen öffnen.> Wählen Sie die Registerkarte iMessages.> Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Lesebestätigungen unten im Feld Einstellungen.

Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie unsere Tipps und Tricks zu Apple Fotos lesen , um auch die Fotos-App zu beherrschen.

Schreiben von Britta O'Boyle.