Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hofft, die Paywall zu töten. (Aber natürlich keine eigene Paywall.) Das Unternehmen bietet einen Abonnementdienst namens Apple News + an, mit dem Benutzer beispiellosen Zugang zu einigen der größten Zeitungen und Zeitschriften der Welt erhalten. Es enthält über 300 Veröffentlichungen.

Es ist hier! Apple startet Abonnementdienst für Apple News + Magazine

Einige der großen Namen sind The Los Angeles Times, Vogue und The National Geographic. Es sollte daher die Häufigkeit, mit der Ihnen mitgeteilt wurde, dass Sie die maximale Anzahl an kostenlosen Artikeln für einen Monat gelesen haben, drastisch reduzieren, aber das wird nicht ganz aufhören, da es immer noch mehrere wichtige Nachrichtenquellen wie The New York gibt Zeiten, die nicht im Service enthalten sind. Trotzdem sollte Apple News + viel zu lesen bieten.

Trotz des starken Fokus auf Magazine während seiner Enthüllung ist News + sowohl ein Zeitungs- als auch ein Zeitschriftenabonnementservice, der eine monatliche Gebühr kostet.

Auf Apple News + kann über die vorhandene mobile Apple News-App zugegriffen werden. (Obwohl die News-App kostenlos verwendet werden kann, müssen Sie eine monatliche Gebühr zahlen, um Inhalte zu lesen, die Teil von News + sind.) Die Apple News-App zeigt die folgenden Registerkarten: Heute, News +, Audio und Folgen. Tippen Sie einfach auf News +, um auf den Abonnementdienst zuzugreifen. Wenn Sie es noch nie versucht haben oder noch nicht abonniert haben, werden Sie aufgefordert, es über Ihr Gerät zu abonnieren.

Nach dem Öffnen zeigt News + einen Abschnitt "Meine Magazine" sowie eine Titelgeschichte, einen Abschnitt "Für Sie" und andere Kategorien, die alle von Apple News-Redakteuren kuratiert wurden.

Sie können Vollversionen Ihrer Magazine erwarten, einschließlich animierter Cover und Artikel mit eindringlicher Fotografie.

Alle Layouts sind für iPhone, iPad und Mac optimiert.

Die Redakteure von Apple News werden Geschichten kuratieren und bereitstellen. Erwarten Sie alles von den neuesten Schlagzeilen bis hin zu ausführlichen Spezialstücken.

Apple News wird basierend auf Ihren Interessen besser und verwendet auch "On-Device Intelligence", um Geschichten zu empfehlen.

Apple News greift nur mit ausdrücklicher Genehmigung auf Ihre Informationen zu und ermöglicht es Werbetreibenden und Publishern nicht, Sie zu verfolgen.

Wenn Sie Apple News + Abonnent sind, können Sie Empfehlungen in Ihrem Today-Feed scannen, einschließlich vollständiger Magazinausgaben.

Aktuelle Ausgaben Ihrer Lieblingsmagazine werden automatisch heruntergeladen.

Der Service kostet in den USA 9,99 USD pro Monat (12,99 USD in Kanada). Apple bietet auch einen kostenlosen Monat des Dienstes an, wenn Sie daran interessiert sind, es zu versuchen.

Family Sharing ist ebenfalls verfügbar und bietet bis zu sechs Familienmitgliedern Zugang zu einer monatlichen Abonnementgebühr.

Das Apple-Servicepaket für Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + und Fitness + wurde im Oktober 2020 eingeführt. Das bedeutet, dass Sie Apple News + jetzt über eine von drei verschiedenen Apple One-Bundle-Ebenen abonnieren können: Individual, Family und Premier. Die Einzel- und Familienpläne von Apple One sind in über 100 Ländern und Regionen erhältlich, einschließlich in den USA und in Großbritannien. Der Premier-Plan wurde ebenfalls eingeführt, jedoch nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien.

So viel kostet jede Apple One-Stufe beim Start:

Individuell: Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat.

Sie erhalten Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 £ / 14,95 $ pro Monat. Familie: Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat.

Bis zu sechs Familienmitglieder erhalten Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie 200 GB iCloud für 14,95 £ / 19,95 $ pro Monat. Premier: Beinhaltet alle anderen Vorteile, erhöht jedoch den iCloud-Speicher auf 2 TB pro Monat und erweitert den News + -Magazin- und Zeitungsservice sowie den neu angekündigten Fitness + -Service um Abonnements für 29,95 GBP / 29,95 USD pro Monat.

Erstabonnenten können die folgenden Schritte ausführen, um Apple One zu abonnieren:

Öffnen Sie die App Einstellungen auf Ihrem iOS-Gerät. Gehen Sie zu Ihrem Namen oben in den Einstellungen. Wählen Sie das Menü Abonnements . Wählen Sie Get Apple One. Wählen Sie die gewünschte Apple One-Stufe aus. Wählen Sie Kostenlose Testversion starten .

Wenn Sie bereits ein Apple-Abonnement haben, wie z. B. Apple News +, erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung für alle verbleibenden Tage Ihrer bestehenden Abonnements.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch zu Apple One.

Sie benötigen die Apple News App, um auf den News + -Abonnementdienst zugreifen zu können. Dazu ist entweder ein iPhone, iPad oder ein Mac erforderlich.

Wenn Sie kein Apple-Gerät haben, können Sie weder die Apple News-App noch den News + -Abonnementdienst verwenden. Wenn Sie jedoch ein Apple-Gerät haben, ist die Anmeldung bei Apple News + ganz einfach: Öffnen Sie einfach Ihre Apple News-App und suchen Sie die Schaltfläche mit der Bezeichnung News +. Es ist eine Registerkarte unten auf dem iPhone (oder ein Seitenmenü auf einem iPad).

Wenn Sie es nicht sehen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Gerät das neueste Update installiert ist.

Apple News + bietet Inhalte aus über 300 Publikationen. Die vollständige Liste finden Sie hier.



Apple News benötigt ein Apple-Gerät wie ein iPhone, iPad oder Mac. Wenn Sie keines dieser Geräte haben, können Sie News + nicht verwenden.

Apple News + ist nur in Australien, Kanada, Großbritannien und den USA verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.