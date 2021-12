Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist die Zeit des Jahres, in der wir uns auf eine weitere Neujahrsfeier vorbereiten. Die meisten von uns würden gerne eine epische Silvesterparty mit einer perfekt kuratierten Playlist veranstalten, aber da die Pandemie immer noch Chaos anrichtet, werden einige von uns wieder auf eine virtuelle Affäre zurückgreifen.

Dies ist jedoch kein Grund, nicht zu feiern. Egal, ob Sie das Glück haben, eine Party zu feiern oder dieses Jahr über Zoom ein Treffen mit Freunden und Familie zu veranstalten, Sie können immer noch die perfekte Playlist zum Teilen erstellen.

Das führt für einige von uns zu einer ganzen Reihe von Fragen: Ist es cool, auf einer Silvesterparty immer wieder Weihnachtsmusik zu spielen? Kinder mögen es vielleicht, aber Erwachsene nicht so sehr.

Es ist also an der Zeit, Musik zu machen, die vielleicht nicht weihnachtlich ist, uns aber für ein neues Jahr erfrischt. Um Ihnen bei diesem scheinbar unmöglichen Unterfangen zu helfen, haben wir sechs Playlist-Tipps zusammengestellt, um den ultimativen Silvesterparty-Megamix zu kuratieren.

Dies ist selbstverständlich, aber: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Playlist auf einem Streaming-Dienst erstellen, der für Sie und Ihre Party am besten ist.

Es gibt Apple Music und Spotify sowie andere. Wenn Musikvideos mehr Ihr Ding sind, probieren Sie YouTube Music von Google aus . Es würde nicht schaden, Ihren bevorzugten Streaming-Dienst zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht sind, nur um zu vermeiden, dass ständig Werbung zwischen den Songs auftaucht.

Hier sind einige Links, um zu erfahren, wie Sie Playlists für die besten Musik-Streaming-Dienste erstellen:

Oh, und hier ist ein gründlicher Vergleich der verschiedenen Musik-Streaming-Dienste, die in Großbritannien verfügbar sind ...

Die besten Playlists sind auf eine bestimmte Stimmung zugeschnitten. Sie können Ihre Playlist so umfangreich oder nischenhaft gestalten, wie Sie möchten, aber sie sollte wirklich einen Schwerpunkt haben. Dies hängt stark von der Party ab, die Sie veranstalten, und den Gästen, die teilnehmen werden. Sie können einfach eine allumfassende Silvestermusik-Playlist mit Standardmelodien erstellen oder kreativ werden und versuchen, sich an die großen Hits des Jahres zu erinnern, die Sie wirklich geliebt haben.

Sie können sogar Urlaubslieder mit üppigen Orchesterarrangements wählen, wobei viel Wert auf das Transsibirische Orchester gelegt wird, um eine Arena-Rock-Atmosphäre zu schaffen. Es liegt ganz bei Ihnen, aber stellen Sie sicher, dass Sie es tun. Dies gilt natürlich auch für Playlists außerhalb der Ferien.

Bevor Sie Musik zu Ihrer Playlist hinzufügen, müssen Sie sie zuerst benennen (zumindest in den meisten Fällen).

Sie sollten die Stimmung Ihrer Liste bereits festgelegt haben, und wenn ja, wird dieser Schritt ziemlich einfach sein. Wir werden gleich mehr darauf eingehen, aber wenn Sie vorhaben, Ihre Playlist mit anderen zu teilen, sollten Sie sie als etwas Eingängiges benennen sowie etwas, das mit den Musikdateien darin verbunden ist.

Zum Beispiel sollten Sie eine Silvester-Playlist nicht als "die satanischste Musik aller Zeiten" bezeichnen. Es sei denn, Sie denken das natürlich.

Das Internet ist in diesem Fall Ihr bester Freund. Nutzen Sie es zu Ihrem Vorteil. Durchforste Foren, Fanseiten und Blogs, um Material für deine Playlist zu finden.

Sie könnten sogar nach Phrasen wie "Beste Musik für 2021" oder "Top-Songs aus 2021" suchen. Automatische Vervollständigungsfunktionen in Suchmaschinen - sogar die Suchleiste von YouTube - werden auch ähnliche Ergebnisse anzeigen, die Sie vielleicht interessieren könnten. Darüber hinaus bieten die meisten Streaming-Dienste Funktionen zum Durchsuchen/Entdecken sowie von Experten und Benutzern kuratierte Wiedergabelisten, und all diese Dinge sind reichhaltige Ressourcen, die Sie beim Erstellen der perfekten Wiedergabeliste zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Wenn Sie aufs Ganze gehen möchten, können Sie Ihre Playlist so anordnen, dass sie eine Geschichte erzählt (so wie ein Künstler die Songs auf seinem Album anordnet, um eine Geschichte zu erzählen). Aber das ist ziemlich heftig. Faule Leute werden es wahrscheinlich einfach zusammenwerfen und die Karten sozusagen fallen lassen, wo sie können.

Wir empfehlen Ihnen, das Ganze nicht nach Künstlern zu arrangieren, da es alt wird, wenn Sie immer wieder Clips von derselben Person oder Gruppe hören.

Ihre Playlist muss nicht für immer verschwinden, wenn die Party vorbei ist. Sie können es auf den meisten Streaming-Diensten veröffentlichen oder sogar an anderer Stelle einbetten, damit die ganze Welt es ausprobieren kann. Wenn Sie diesen Weg einschlagen möchten, empfehlen wir, ihn auch von Zeit zu Zeit zu aktualisieren (oder, wenn es sich um eine Feiertagsliste handelt, zumindest jährlich). Auf diese Weise werden Ihre Freunde, Familie und sogar völlig Fremde immer wieder darauf zurückkommen. Es wird für eine kurze Minute wie ein DJ sein.

Eine kürzlich gestartete App namens GroovSense verwendet eine clevere KI-Technologie, um automatisch die perfekte Playlist für Ihre Gäste zu erstellen. Die App ist derzeit in Spotify und Apple Music integriert und verspricht in Kürze weitere Integrationen.

2021 Tech-Special - Pocket-lint Podcast 134 von Rik Henderson · 28 December 2021

Mit GroovSense können Sie einen virtuellen Perimeter einrichten und die App passt die Playlist basierend auf den Vorlieben der Personen im Raum (oder im virtuellen Raum, wenn Sie online sind) an. Darüber hinaus erkennt es sogar, ob die Leute tanzen oder nicht, damit es sich auf die Knaller konzentrieren kann.

Für eine normale Silvesterparty müsste man darüber nie nachdenken – aber es ist 2021. Vielleicht verbringst du also die letzten Stunden dieses Jahres damit, etwas Neues über Zoom zu lernen. Jetzt denken Sie vielleicht, es wäre so einfach, die Wiedergabeliste in der Nähe des Mikrofons Ihres Computers abzuspielen oder einen Freigabelink zu senden, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit: Beginnen Sie mit der Wiedergabe Ihrer Wiedergabeliste auf Ihrem Computer und teilen Sie dann in Ihrem Zoom-Anruf das Audio von Ihrem Computer.

Wählen Sie dazu unten im Anruf Bildschirm teilen aus und wählen Sie dann Erweitert aus den drei Optionen oben auf dem angezeigten Bildschirm. Dort möchten Sie Musik oder Nur Computerton auswählen. Jetzt, da Sie den Computerton teilen, können Sie eine Wiedergabeliste von Ihrem Lieblingsmusikplayer wie Spotify, Apple Music usw. abspielen und die Lautstärke im Player anpassen, die in Zoom widerspiegelt, was die Teilnehmer hören.

Sie müssen nur noch sicherstellen, dass Ihre Playlist so perfekt wie möglich ist. (Wenn Sie neu bei Zoom sind, schauen Sie sich unsere Funktion an: Wie funktioniert Zoom? )