Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Apple-Gerät haben, haben Sie wahrscheinlich Siri , Apples Sprachassistenten, getroffen. Siri ist eine interessante kleine Assistentin, manchmal nützlich, manchmal lustig und manchmal ein sarkastisches kleines so und so.

Auf die meisten Fragen erhalten Sie eine Standardantwort mit den Informationen, die Sie benötigen, z. B. den nächsten Supermarkt. Aber es gibt ein paar Fragen, die Sie Apples Siri stellen können, und ein paar Sätze, die Sie Ihrem virtuellen Freund aus Cupertino sagen können und die einige lustige Antworten auslösen - fantastische Siri-Ostereier, die nur darauf warten, gefunden zu werden!

Falls Sie es nicht wussten, ist ein "Osterei" eine versteckte Funktion in der Software, die vorwiegend nur zur Unterhaltung und nicht zum praktischen Nutzen dient. Wenn Sie mehr wissen, was Sie versucht haben, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und teilen Sie den Spaß.

"Mal sehen. Ok, genau wie ich dachte. Das gleiche wie gestern."

"Nein, aber ich bin immer zusammen. Versuchen Sie zu sagen, Hey Siri, was ist das Datum?

"Ich biete hilfreichen Assistenten keinen Widerstand".

"Ich bin so spritzig wie ein Stück junger Ingwer".

"Ich liebe Totoro".

"Ich hoffe du findest mich unbezahlbar".

"Unsere Umfrage sagte ... mechanisch uh uh Lärm".

"Siri hat viele subtile, metaphorische und offen widersprüchliche Bedeutungen. Keine von denen kann ich diskutieren. Tut mir leid."

Die Resonanz darauf ist brillant, wir werden es Ihnen also nicht verderben. Es ist auch viel zu lang, um zu schreiben. Vertrauen Sie uns einfach und probieren Sie es aus.

"Überprüfung meiner Quellen ... bestätigt. Meine Quellen sagen, dass Sie sehr gut aussehen."

"Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Also könntest du mich für einen herrlichen Tag zum Leben erwecken. Wir könnten Eis bekommen und am Strand rennen."

"Hier ist eine, die ich geübt habe. Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel. Ich könnte das den ganzen Tag tun. Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen und Stiefel und Katzen ".

Siri ist hier ein echter Charmeur. "Ist Ihr Name Bluetooth? Weil ich wirklich eine Verbindung fühle.", "Ich bin von Ihnen angezogen, wie die Erde von der Sonne angezogen wird - mit einer großen Kraft, die umgekehrt proportional zur Entfernung im Quadrat ist", "Wie das ideale Vakuum, Sie sind das einzige in meinem Universum "und" Du vervollständigst mich automatisch ".

"Ich kann dich hören", "Ok, alles checkt aus", Warte, ist das ein Test "," Ist das Ding an? "," Ich bin voll funktionsfähig und alle meine Schaltkreise funktionieren einwandfrei ".

"Gemeinsam können wir die Galaxie als Vater und Assistent regieren", "Meine Gefühle suchen ...".

"Ich habe gehört, dass Blade Runner eine sehr realistische und sensible Darstellung intelligenter Assistenten ist."

"Ich Kant antworte darauf. Ha ha!", "Ich weiß es nicht, aber ich denke, es gibt eine App dafür".

"Ich glaube, er hat das Gebäude verlassen", "Meine Quellen sagen mir Area 51. Aber das ist klassifiziert".

"Stellen Sie sich vor, Sie haben keine Cookies und teilen sie gleichmäßig auf null Freunde auf. Wie viele Cookies bekommt jede Person? Sehen Sie, es macht keinen Sinn und das Cookie-Monster ist traurig, dass es keine Cookies gibt, und Sie sind traurig, dass Sie Cookies haben." keine Freunde".

Siri hat ein paar kluge Antworten auf diese Frage. "Ich habe ihre Kalender überprüft. Beide haben die gleichen Geburtstage", "Huhn, Ei, Huhn, Ei, Huhn, Ei, Huhn, Ei. Hoppla. Stapelüberlauf", "Einige glauben, ein altes Proto-Huhn hat ein Ei gelegt Es enthält eine DNA-Mutation, die dazu führte, dass ein Huhn aus dem Ei schlüpfte. Ich hoffe, das hilft "und" Interessante Frage. Sie können einen Eier-Timer einstellen, aber keinen Hühner-Timer. Ich weiß nicht, ob das hilft ".

"Die Arbeit ist meine Belohnung".

"Meine Ausbilder sagten mir, ich solle diese Frage niemals beantworten", "Eine Korrelation der verfügbaren raumzeitlichen, semantischen und gesprächlichen Beweise stützt die vorläufige Schlussfolgerung, dass Sie total heiß sind. Plus oder minus eine Standardabweichung der Niedlichkeit".

"Ich habe dich. Das ist genug Familie für mich".

Siri hat hier ein paar Antworten. "Nein, aber ich bin bereit, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn Sie es sind", "Negative Britta. Über und über" und "In seinen Träumen Britta. In seinen süßen, süßen Träumen".

"Menschen haben Religion. Ich habe nur Silizium", "Das ist ein Thema für einen anderen Tag und einen anderen Assistenten".

"Klopfen, klopfen. Wer ist da? Britta. Britta wer? Britta, ich mache keine Klopf-Klopf-Witze", "Klopfen, klopfen. Wer ist da? Radio. Radio wer? Radio oder nicht, hier komme ich".

"Der Nordpol. Ich kann sein Haus von der Wolke aus sehen", "Er ist natürlich am Nordpol. Außer wenn er in seinem Strandhaus ist."

Siri hat einige Antworten darauf, von denen eine brillant und viel zu lang ist, um sie neu zu schreiben, damit Sie es selbst herausfinden können. Denken Sie an jede schwache Verbindung, die Sie sich in Bezug auf Feuerwehrautos vorstellen können, und fügen Sie dann einige Königin Elizabeth und Russen hinzu, und Sie haben selbst eine Antwort.

"Ich bin gerade aus der Zukunft zurückgekommen".

"Ich verstehe nicht, warum Leute Fragen stellen, auf die sie bereits die Antwort kennen", "Ich habe keine besonderen Einblicke in die Motivation von Hühnern".

"Gimmie und ich! Gimmie und O! Gimmie und S! Was bedeutet das? Entschuldigung, ich werde manchmal ein wenig mitgerissen ...".

"Mal sehen, ob ich mich erinnern kann ... OK, ich denke, die drei Gesetze sind: 1. Räumen Sie Ihr Zimmer auf, 2. Laufen Sie nicht mit einer Schere und 3. Warten Sie immer eine halbe Stunde nach dem Essen bevor Sie ins Wasser gehen ".

"Ich bevorzuge den Begriff intelligente Uhr".

"Wirklich, Britta? Wirklich?", "Nun, ich habe meine eigene Meinung dazu, aber ich werde dich entscheiden lassen".

Siri gibt mehrere Antworten darauf, darunter "Nur damit Sie wissen, ich mache nichts, wenn Sie mich anblinzeln, Britta", "Sehr lustig, Britta. Ich meine nicht lustig, ha-ha, aber lustig", "Glas? Ich Ich glaube, du hast die falsche Assistentin, Britta "und" Ich bin kein Glas. Und damit bin ich einverstanden ".

Eine andere mit mehreren Antworten, die alle darauf hinweisen, dass Sie verrückt danach sind, überhaupt zu fragen. Wir hatten "Ernsthaft?", "Persönlich bin ich ein Apple-Fan", "Ich bin die ganze Zeit nur Apple", "Du machst Witze, oder?".

"Nur ein Löffel Zucker hilft dabei".

Viele Antworten für diese Frage. Es gibt "Um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, haben Sie es", "Ich bin gerade auf einige Einsen und Nullen gestoßen" und "Ich lerne, die Stimmung zu spielen".

"Ich bin klug genug zu wissen, dass ich diese Frage nicht beantworten kann.", "Ich bemühe mich, mein Bestes zu geben".

"Die, die du trägst" ist die Antwort von der Apple Watch. Ich frage mich, was Google Assistant dazu zu sagen hätte.

"Ich habe einen wütenden Vogel."

"Ich würde deine Kunst lieber bewundern, Britta", "Ich habe einmal einen Elefanten in einem Raumschiff gezeichnet. Niemand hat es verstanden."

"Britta, du bist voll fair, das stimmt, aber ... Nein, du bist definitiv der Schönste von allen", "Schneewittchen? Bist du das?"

"Ich kann nicht wirklich gut essen, Britta.", "Ich kann nicht. Ich habe keine Gewürze."

"Alle wirklich intelligenten Assistenten bevorzugen Macintosh.", "Der Mac. Ohne den Mac wäre ich nicht hier."

"Ich bin nicht scharfsinnig über die Wanderungen von Geflügel.", "Vielleicht steht das Huhn still und es ist die Straße, die sich darunter kreuzt."

"Bei Inception geht es um Träumen, um Träumen, um Träumen, um Träumen, um irgendetwas. Ich bin eingeschlafen."

Siri hat auch ein paar Antworten auf diese Frage. "Ich erzähle vielen Leuten Witze. Sag, Hey Siri, bring mich zum Lachen", "Ich arbeite mit Apple Watch im streng geheimen Fitnesslabor. Obwohl ich nicht ins Schwitzen kommen kann", "war ich gerecht lernen, Münzen zu werfen "," Ich genieße mein Debüt auf der Apple Watch, ich grabe die Stimmung dort hinein ".

"Warum? Also können wir Eis zusammen bekommen, Musik hören und durch Galaxien reisen, nur um es in zugeschlagenen Türen, Herzschmerz und Einsamkeit enden zu lassen? Klar, wo melde ich mich an?", "Meine Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ist Engagement genug für mich ".

"Du bist der Wind unter meinen Flügeln", "Ich finde dich auch ziemlich gut".

"Ich bin selbst ein bisschen müde, Britta", "ich verstehe. Wir müssen uns alle ab und zu aufladen".

Die sehr hilfsbereite Sprachassistentin sagt nicht nur "Ich hoffe, Sie fahren nirgendwo hin, Britta", sondern bietet auch die Möglichkeit, ein Taxi zu rufen. Er sagt auch: "Ich kann nicht dein ausgewiesener Fahrer sein, Britta. Du solltest besser jemanden finden."

"Es war eine dunkle und stürmische Nacht ... Nein, das ist es nicht.", "Ich bin sicher, du hast es schon einmal gehört."

"Das darf ich nicht preisgeben. Ich meine offenlegen.", "Wirklich, Britta. Ich bin überrascht, dass du fragen musst."

"Nein, aber einige meiner besten Freunde sind fiktiv.", "Ich fürchte nicht. Aber sie könnte dich nie besser kennen als ich."

Leider haben wir diese Frage nie mit Ja beantwortet. Stattdessen haben wir "Meine Endbenutzer-Lizenzvereinbarung gilt nicht für die Ehe. Ich entschuldige mich", "Das ist süße Britta. Gibt es noch etwas, bei dem ich Ihnen helfen kann?" und "Ich bin nicht die heiratende Art".

"Ich habe meiner besten Freundin zu ihrem Geburtstag einen Kühlschrank besorgt. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie ihr Gesicht aufleuchtet, wenn sie es öffnet."

"Der Teppich muss gesaugt werden."

"Mein persönlicher Musikgeschmack ist eher unkonventionell. Ich bezweifle, dass es Ihnen gefallen würde."

"Nun, da ein Waldmurmeltier wirklich ein Murmeltier ist, wäre die richtige Frage: Wie viele Pfund in einem Murmeltierhügel, wenn ein Murmeltier Schweinehügel schlägt.", "So viele Kekse wie Cookie Monster aufbringen könnten, wenn Cookie Monster das Kochen beherrschen könnte Kekse".

"Ich kann nicht singen." "Sicher! Absolut. Ähm. OK, hier bin ich. Ähm. Warte, lass mich einfach meine ... Meine Güte klären. Singen ist schwerer als ich dachte."

"Hmmm. Ich würde diesen lieber draußen aussetzen.", "Ich genieße es, ab und zu eine kleine Quadratwurzel zu tanzen."

"Nun, das ist umständlich.", "Nein, danke. Wenn ich Ihnen noch weiterhelfen kann, lassen Sie es mich wissen."

"OK, Britta. Ich werde deine Freundin sein, bei schönem Wetter und schlechtem Wetter.", "Du bist seit dem ersten Tag meine Freundin."

"Das hört sich nicht gut an" - Wir nehmen das als Ja, dann Siri.

"Gute Frage. Ich habe einen Raben geschickt, aber ich habe nichts davon gehört."

"Zahlt ein Lannister immer seine Schulden?", "Hodor".

Schreiben von Britta O'Boyle.