(Pocket-lint) - Jetzt, wo die Feiertage vor der Tür stehen, nutzen Sie wahrscheinlich die Listenfunktion von Amazon, mit der Sie den Überblick über verschiedene auf der Website angebotene Produkte behalten können, die Sie vielleicht kaufen möchten. Sie können mehrere Listen erstellen und sie für jeden beliebigen Zweck verwenden, einschließlich der Weitergabe an andere. Vielleicht hat sogar Ihr Kind oder ein geliebter Mensch einen Wunschzettel bei Amazon erstellt. Wenn Sie sich fragen, wie Sie diese Liste finden können, um Ihre Einkäufe in diesem Jahr zu rationalisieren, sollten Sie etwas wissen: Sie können die Liste von jemandem auf Amazon nur finden, wenn er sie mit Ihnen geteilt hat.

Pocket-lint hat detailliert beschrieben, wie Sie Listen - einschließlich Wunschlisten - finden können, die jemand mit Ihnen geteilt hat, und wir sagen Ihnen, wie Sie den Zugriff auf eine Liste anfordern können, wenn Sie sie nicht sehen.

Wie man die Amazon-Wunschliste einer anderen Person findet

Um es klarzustellen: Es gibt keine offizielle Wunschzettel"-Funktion bei Amazon. Der Online-Händler bietet lediglich eine "Listen"-Funktion an, mit der Nutzer ihre eigenen Wunschlisten für Geburtstage, Feiertage und dergleichen erstellen können. Wenn Sie die Amazon-Liste oder den Wunschzettel eines Freundes sehen möchten, müssen Sie ihm eine Nachricht schicken und ihn bitten, sie zu teilen. Sie können dies über die Amazon-Website oder die mobile App tun.

Suche nach der Liste eines Freundes

Um die Amazon-Wunschliste Ihres Freundes auf der Amazon-Website zu finden, gehen Sie einfach hier: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. Sie müssen sich bei Ihrem Konto anmelden. Sie können dann zwischen den Listen Ihrer Freunde und Ihren Listen hin- und herschalten. Oder gehen Sie in der Amazon-App zu Ihrem Profil (Personensymbol in der Navigationsleiste), tippen Sie dann auf Ihre Listen und wählen Sie die Registerkarte Listen Ihrer Freunde. So einfach geht's.

Zugriff auf die Liste eines Freundes beantragen

Wenn Sie eine bestimmte Liste von jemandem nicht im Bereich "Listen Ihrer Freunde" sehen, müssen Sie den Zugriff auf diese Liste anfordern. Rufen Sie auf der Amazon-Website die Seite www.amazon.com/hz/wishlist/friends auf. Auf der Registerkarte "Freundeslisten" werden Sie aufgefordert, eine Nachricht an einen Freund zu senden, um ihn zu bitten, seine Amazon-Liste mit Ihnen zu teilen. Wählen Sie Diese Nachricht per E-Mail senden, geben Sie dann die E-Mail-Adresse Ihres Freundes ein und senden Sie die Nachricht. Sie können stattdessen auch Nachricht kopieren wählen. Sobald Sie einen Link zur Liste Ihres Freundes erhalten haben, können Sie ihn im Abschnitt Ihre Freunde speichern, um ihn später zu durchsuchen.

Alternativ können Sie in der Amazon-App zu Ihrem Profil gehen (Personensymbol in der Navigationsleiste), dann auf Ihre Listen tippen und die Registerkarte "Listen Ihrer Freunde" auswählen. Auch hier werden Sie aufgefordert, eine Nachricht an einen Freund zu senden, um ihn zu bitten, seine Amazon-Liste mit Ihnen zu teilen. Wählen Sie Diese Nachricht per E-Mail senden, geben Sie dann die E-Mail-Adresse Ihres Freundes ein und senden Sie die Nachricht.

Kann man nach der Wunschliste eines Freundes suchen?

Nein. Amazon erlaubt es Benutzern nicht, nach Listen zu suchen. Sie können nur Ihre eigenen Listen oder Listen, die speziell für Sie freigegeben wurden, sehen.

Möchten Sie mehr wissen?

Amazon hat hier eine Support-Seite, auf der Sie alles über Listen erfahren können - einschließlich der Erstellung und Verwendung von Listen - wenn Sie mehr über deren Funktionsweise wissen möchten.

Schreiben von Maggie Tillman.