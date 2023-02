Amazon hat seine gesamte Amazon Music-Bibliothek für Prime-Mitglieder freigeschaltet, damit sie diese ohne Werbung und ohne zusätzliche Kosten anhören können. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Sie können die erweiterte Auswahl an Titeln nur per Zufallswiedergabe abspielen oder die kuratierten All-Access-Playlists erkunden.

Technisch gesehen stehen den Amazon Prime-Mitgliedern mit dem Update 100 Millionen Songs zur Verfügung - vorher waren es nur etwa zwei Millionen. Es bietet auch werbefreien Zugang zu Podcasts. Sie benötigen jedoch immer noch ein Amazon Music Unlimited-Abonnement, wenn Sie uneingeschränkte Wiedergabeoptionen für die gesamte Bibliothek in HD-Qualität oder UHD-Qualität und räumliche Audiospuren wünschen.

Amazon Music Unlimited kostet zusätzlich 8,99 £ für Prime-Mitglieder in Großbritannien und 9,99 $ für US Prime-Mitglieder. Für alle neuen Abonnenten gibt es eine 30-tägige Testphase.

"Als Amazon Music zum ersten Mal für Prime-Mitglieder startete, boten wir einen werbefreien Katalog von zwei Millionen Songs an, was zu dieser Zeit für Musik-Streaming völlig einzigartig war", sagte der Vizepräsident von Amazon Music, Steve Boom.

"Wir arbeiten weiter an Innovationen für unsere Kunden, um den Prime-Mitgliedern noch mehr Unterhaltung zu bieten, zusätzlich zu dem Komfort und dem Wert, den sie bereits genießen. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Mitglieder nicht nur einen massiv erweiterten Katalog an Songs, sondern auch die größte Auswahl an werbefreien Top-Podcasts erleben können - und das alles ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft."

Der erweiterte Katalog ist ab sofort für alle Amazon Prime-Mitglieder über die verschiedenen Amazon Music-Apps und -Plattformen verfügbar.