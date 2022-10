Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Manchmal treffen wir Kaufentscheidungen, die wir bereuen. Das ist in Ordnung. Dies ist eine urteilsfreie Zone. Oder vielleicht haben Sie etwas bei Amazon gekauft, aber es dann bei Best Buy billiger gefunden.

Was auch immer der Grund sein mag, Sie sollten wissen, dass es einfach ist, eine Amazon-Bestellung zu stornieren. Es gibt jedoch einen Haken: Sie können physische Artikel nur stornieren, wenn sie noch nicht in den Versandprozess eingetreten sind. Die Zeitspanne, in der Sie eine Bestellung stornieren können, ist also unterschiedlich. Wir empfehlen Ihnen, die Bestellung so schnell wie möglich zu stornieren, da Sie sonst möglicherweise warten müssen, bis die Ware bei Ihnen eintrifft, und sie dann zurücksenden müssen (sofern sie für eine Rücksendung in Frage kommt). Also, lassen Sie uns Ihre Amazon-Bestellung stornieren, bevor es zu spät ist.

Die Stornierung einer Amazon-Bestellung ist in wenigen Schritten und in kürzester Zeit erledigt. So geht's.

Wie Sie Ihre Amazon-Bestellung stornieren

Physische Artikel

Wenn Sie eine Bestellung für physische Artikel, die Sie kürzlich bei Amazon gekauft haben, stornieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie auf die Seite Ihre Bestellungen. Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie stornieren möchten. Wählen Sie Artikel stornieren. Für Bestellungen von Verkäufern wird möglicherweise Stornierung anfordern angezeigt.

Wenn Sie Stornierung anfordern nicht mehr sehen, wenden Sie sich an den Verkäufer, um Anweisungen zu erhalten.

Gehen Sie zu Drittverkäufer kontaktieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Artikel, den Sie aus der Bestellung entfernen möchten. Um die gesamte Bestellung zu stornieren, wählen Sie alle Artikel aus. Wählen Sie anschließend Ausgewählte Artikel in dieser Bestellung stornieren .

Hinweis: Nach Schritt 3 sehen Sie möglicherweise Stornierung für Verkäuferbestellungen anfordern. Wenn Sie Stornierung anfordern nicht mehr sehen, wenden Sie sich an den Verkäufer, um Anweisungen zu erhalten. Gehen Sie zu Drittverkäufer kontaktieren.

Digitale Bestellungen

Wenn Sie einen bestellten digitalen Artikel, z. B. ein Abonnement, stornieren möchten, ist dies ein anderer Vorgang.

Gehen Sie auf die Seite Ihre Mitgliedschaften und Abonnements. Wählen Sie dann Abonnement verwalten neben dem Abonnement, das Sie kündigen möchten. Klicken Sie auf den Link unter Erweiterte Steuerelemente. Die Hauptseite des Abonnements wird geöffnet. Von dort aus können Sie Ihr Abonnement beenden.

Können Sie eine Bestellung über die Amazon-App stornieren?

Ja, aber Sie können digitale Bestellungen nicht in der App stornieren. Um eine Bestellung für physische Artikel zu stornieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Amazon Mobile App. Tippen Sie auf die Registerkarte Ich (zweite von links in der Navigationsleiste). Ihre Bestellungen. Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie stornieren möchten. Wenn Sie den Artikel, den Sie stornieren möchten, nicht sehen, tippen Sie auf Weitere Artikel anzeigen. Artikel stornieren. Tippen Sie auf Geprüfte Artikel stornieren.

Können Sie eine Amazon-Bestellung stornieren, nachdem sie versandt wurde?

Nein. Aber Sie können die Bestellung möglicherweise zurücksenden, sobald Sie sie erhalten haben. Auf der Support-Seite von Amazon erfahren Sie, wie Sie eine Rückgabe einleiten können.

Wie man Amazon Prime kündigt

Pocket-lint hat einen separaten Leitfaden, wie man Amazon Prime storniert. Wie die Stornierung einer Bestellung ist es sehr einfach.

Schreiben von Maggie Tillman.