Wie man Amazon Prime kündigt

(Pocket-lint) - Amazon hat in letzter Zeit bereits die Preise für Amazon Prime in den USA erhöht und wird dies bald auch in Großbritannien und Europa tun.

Und obwohl es eine Reihe von Vorteilen hat, Prime-Mitglied zu sein, finden Sie die neuen Preise vielleicht ein bisschen zu hoch. Oder Sie nutzen den Service einfach nicht genug, um seine Kosten zu rechtfertigen.

In jedem Fall ist es einfach, Ihr Amazon Prime-Abonnement zu kündigen. Hier erfahren Sie, wie.

Egal ob Sie monatlich oder jährlich zahlen, es ist ein Kinderspiel, Ihr Amazon Prime-Abonnement über die Amazon-App für iOS oder Android zu kündigen.

- Öffnen Sie zunächst die App, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Amazon angemeldet sind, und tippen Sie auf das Kontosymbol am unteren Rand des Bildschirms - es hat die Form einer kleinen Person.

- Auf dem nächsten Bildschirm tippen Sie auf "Ihr Konto".

- Auf dem nächsten Bildschirm sollten Sie unter "Kontoeinstellungen" den Punkt "Prime-Mitgliedschaft" sehen, tippen Sie ihn an.

- Es erscheint ein neuer Bildschirm mit dem Namen des Kontoinhabers und Statistiken wie "Leistungsnutzung". Tippen Sie auf die Leiste "Mitgliedschaft verwalten" am oberen Rand des Bildschirms. Tippen Sie nun auf die Leiste "Mitgliedschaft: Aktualisieren, kündigen und mehr".

- Es erscheint ein neuer Bildschirm mit verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen, von denen eine "Mitgliedschaft beenden" lautet. Tippen Sie auf die Leiste unten und folgen Sie dann den einfachen Schritten, um Amazon Prime zu kündigen.

Es ist auch einfach, Ihr Abonnement über einen Browser zu kündigen.

- Rufen Sie zunächst die Amazon-Homepage für Ihre Region auf (z. B. Amazon.co.uk für Großbritannien, Amazon.com für die USA).

- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, falls Sie das noch nicht getan haben.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konto & Listen" in der oberen rechten Ecke der Seite, die unter Ihrem Namen erscheint.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Prime", die auf der nächsten Seite erscheint.

- Wie bei den obigen Schritten mit dem Handy sollten Sie einen Bildschirm mit Ihren Prime-Vorteilen und dem Datum sehen, an dem Ihr aktuelles Abonnement verlängert wird. Klicken Sie auf "Mitgliedschaft verwalten: Aktualisieren, kündigen und mehr".

- Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit einer Schaltfläche "Mitgliedschaft beenden" am unteren Rand. Klicken Sie darauf und folgen Sie den Schritten.

HINWEIS: Unabhängig davon, ob Sie die App oder den Webbrowser verwenden, erhalten Sie die Amazon Prime-Vorteile bis zu Ihrem nächsten Verlängerungsdatum weiter. Von diesem Tag an können Sie keine der mit der Prime-Mitgliedschaft verbundenen Vorteile mehr nutzen (es sei denn, Sie melden sich später erneut an).

Wenn Sie kündigen und sich in Zukunft wieder anmelden möchten, können Sie den unten stehenden Link verwenden:

Schreiben von Rik Henderson.