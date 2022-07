US Amazon Prime-Mitglieder erhalten Grubhub Plus kostenlos

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon hat die Vorteile, die es Prime-Mitgliedern bietet, weiter ausgebaut und bietet seinen US-Abonnenten ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu Grubhub Plus.

Die Mitgliedschaft bei dem Lebensmittel-Lieferdienst bietet Ihnen eine kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 12 US-Dollar und kostet normalerweise 9,99 US-Dollar pro Monat, so dass Sie als Grubhub-Nutzer ordentlich sparen können.

Nach Ablauf des kostenlosen Jahres werden Ihnen die Kosten für den Service in Rechnung gestellt, und wenn Sie Amazon Prime kündigen, wird auch Grubhub Plus gekündigt, so dass Sie keinen Monat Prime abschließen können, um das ganze Jahr kostenlos zu erhalten.

Amazon bietet eine sehr ähnliche Verbindung mit Deliveroo Plus im Vereinigten Königreich an und sieht diese Einsparungen bei der Zustellung eindeutig als Alleinstellungsmerkmal, das die Kunden davon überzeugt, bei Amazon Prime zu bleiben oder eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen.

Grubhub Plus bietet noch einige weitere Vorteile, darunter gelegentliche exklusive Rabatte und mit etwas Glück sogar kostenloses Essen. Wenn Sie also ein Prime-Abonnent in den USA sind, sollten Sie dieses Angebot im nächsten Jahr nutzen.

Sie können das Grubhub-Angebot aktivieren und Ihr kostenloses Jahr in Anspruch nehmen, indem Sie auf die entsprechende Seite bei Amazon gehen - und zwar genau hier.

Schreiben von Max Freeman-Mills.