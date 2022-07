Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazons kostenloser Video-Streaming-Dienst Freevee ist jetzt auf Geräten mit Android TV oder Google TV in Großbritannien verfügbar.

Dazu gehören Smart-TVs von Sony, Panasonic, Hisense, Phillips und Sharp. Er ist auch auf speziellen Android-TV-Boxen wie dem Nvidia Shield und Chromecast mit Google TV verfügbar.

Alles, was Sie tun müssen, ist, die neu verfügbare Freevee-App herunterzuladen.

Noch in diesem Monat wird die App auch für mobile Android-Geräte verfügbar sein.

Freevee wurde Anfang dieses Jahres in Großbritannien unter dem Namen IMDb TV eingeführt. Im Mai wurde es umbenannt.

Ursprünglich war Freevee Teil der Prime Video-App und des Webangebots, doch in letzter Zeit wurden spezielle Freevee-Anwendungen für verschiedene Geräte in Großbritannien eingeführt. In den USA ist Freevee bereits als separate App auf vielen Geräten verfügbar.

Wenn Ihr Smart-TV noch nicht über Freevee verfügt, können Sie die Inhalte immer noch in der Prime Video-App finden.

Freevee ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst mit einem großen Angebot an kostenlosen Fernsehsendungen und Filmen. Wie Amazons kostenpflichtiger Prime Video-Dienst bietet auch Freevee seine eigenen "Original"-Inhalte, wie z. B. die Spin-off-Serie Bosch: Legacy.

Der neue exklusive Film Love Accidentally wird am 15. Juli 2022 auf der Plattform Premiere haben, die neue Original-Comedy-Serie Sprung startet am 19. August.

Schreiben von Rik Henderson.