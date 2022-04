Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat ein neues Programm namens Buy with Prime angekündigt, das Shopify Konkurrenz machen soll.

Unternehmen, die Produkte über Fulfillment by Amazon (Amazons Lager- und Lieferdienste) versenden, können jetzt Buy with Prime-Schaltflächen zu ihren Websites hinzufügen. Das bedeutet, dass Sie direkt bei diesen Geschäften einkaufen und die Vorteile Ihrer Prime-Mitgliedschaft nutzen können, wie z. B. kostenloser Versand, Lieferung am nächsten Tag und kostenlose Rücksendung.

Der Nachteil ist natürlich, dass Sie ein Prime-Abonnement abschließen müssen, das 15 US-Dollar pro Monat kostet.

Amazons neues Programm "Kaufen mit Prime" könnte fast als neue Vergünstigung für Prime-Abonnenten angesehen werden. Es ist praktisch, wenn man online einkauft und ein Geschäft findet, das eine Schaltfläche "Mit Prime kaufen" hat. Wenn Sie eine Prime-Mitgliedschaft haben, brauchen Sie keine Versandkosten zu bezahlen und erhalten eine Lieferung am nächsten Tag sowie kostenlose Rücksendungen. Das ist ein großer Vorteil. Amazon nutzt diesen Vorteil natürlich, um mehr Prime-Abonnenten zu gewinnen.

Ein weiterer interessanter Aspekt von Buy with Prime ist die Tatsache, dass es in gewisser Weise mit Shopify konkurriert, mit dem Händler schnell ihre eigenen Online-Shops aufbauen können. Wenn Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen sind, können Sie die Online-Tools von Shopify nutzen, um schnell Ihr eigenes Online-Geschäft einzurichten. Sie ermöglichen es Unternehmen, Waren im Internet zu verkaufen, ohne ihre Artikel über Amazon anbieten zu müssen. Aber jetzt können Online-Shops, in denen Kaufen mit Prime angezeigt wird, Prime-Abonnenten einfach mit den bereits in ihrem Amazon-Konto gespeicherten Versand- und Zahlungsinformationen zur Kasse bitten. Außerdem erhalten sie kostenlose Prime-Lieferungen und kostenlose Rücksendungen für berechtigte Produkte.

Diese Vorteile sind jedoch nicht kostenlos. Amazon erhebt von den Händlern ungenannte Gebühren für die Verwendung von "Buy with Prime"-Buttons auf ihren Websites.

Schreiben von Maggie Tillman.