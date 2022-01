Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon eröffnet eine neue Art von Geschäft, das sich speziell auf Bekleidung konzentriert und natürlich vollgepackt ist mit modernster automatisierter Technologie.

Unter dem Namen Amazon Style werden Kleidung, Schuhe und Modeaccessoires verkauft. Es kommt später in diesem Jahr zu The Americana im Brand-Einkaufszentrum in Los Angeles.

Das Einzigartige am physischen Geschäft ist, dass es Regale mit QR-Codes gibt, die Kunden mit ihrem Telefon scannen können, um verfügbare Größen, Farben, Kundenbewertungen und Produktdetails anzuzeigen. Wenn Sie dann etwas anprobieren möchten, können Sie dies mit einem Tastendruck tun. Sie werden in eine Umkleidekabine geschickt. Amazon ergreift auch die Initiative, um zusätzliche Artikel zu senden, ähnlich wie Empfehlungen, aber Sie sind nicht verpflichtet, sie anzuprobieren oder zu tragen. Die App von Amazon benachrichtigt Sie, wenn eine Umkleidekabine bereit und mit Ihren Waren bestückt ist.

In der Umkleidekabine erwarten Sie Touchscreens, um weitere Artikel anzufordern. Wenn Sie etwas kaufen möchten, können Sie dies im Geschäft tun oder es einfach in der Amazon Shopping App speichern, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Sie können die App sogar verwenden, um Kleidung zu finden und sie in einem Amazon Style Store zu liefern, um sie persönlich anzuprobieren. Interessanterweise sagt Amazon nicht, ob der Laden über die „ Just Walk Out “-Technologie verfügen wird, die es Ihnen ermöglichen würde, Artikel aus dem Regal zu nehmen und schnell hinauszugehen, ohne sie an einer Kasse bezahlen zu müssen. Ihre Amazon-App wird einfach aufgeladen.

Der Store wird jedoch Amazon One unterstützen. Es ist eine Technologie, mit der Sie Artikel bezahlen können, nachdem Sie Ihre Identität über Ihre Handfläche überprüft haben.

Schreiben von Maggie Tillman.