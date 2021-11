Amazon plant, Comixology verzögert zu absorbieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Pläne zur Einführung einer neuen Comixology-App und zur stärkeren Integration des Dienstes mit Amazon wurden auf Anfang 2022 verschoben.

Die neue Comixology-App erfordert, dass sich Benutzer mit einem Amazon- Konto anmelden. Derzeit können Sie entweder Amazon oder ein dediziertes Comixology-Konto verwenden, müssen diese jedoch für die zukünftige Verwendung zusammenführen.

Darüber hinaus wird die neue App Comics enthalten, die auf der Amazon-Website oder über den Kindle Store gekauft wurden. Und die dedizierte Comixology-Website leitet zu Amazon selbst weiter.

Die Kindle-App wird dann auch in der Lage sein, von Comixology gekaufte Comics zu lesen.

Beste Android Apps 2021: Der ultimative Leitfaden von Maggie Tillman · 24 November 2021

Abonnenten von Comixology Unlimited in den USA können ihre Bücher weiterhin in der neuen App lesen, jedoch zusammen mit allen, die über Amazon Prime oder Kindle Unlimited heruntergeladen wurden.

Diejenigen, die derzeit Serienabonnements haben, müssen diese ebenfalls migrieren, indem Sie die 1-Click-Methode auf Amazon verwenden.

Die neue Erfahrung kann jetzt auf Amazon.com in der Vorschau angesehen werden, aber die iOS- und Android-App wird erst Anfang nächsten Jahres veröffentlicht (ursprünglich war sie für diesen "Herbst" geplant).

Die bestehende Comixology-App wird nach dem Start der neuen Version eingestellt.

"Danke, dass Sie Leser und Befürworter dieser erstaunlichen Kunstform sind. Ich bin wirklich dankbar, mit einem so leidenschaftlichen Team von Comic- und Manga-Liebhabern zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, unsere neue App zu veröffentlichen... und mit großartigen neue Funktionen und Verbesserungen schneller", sagte der Mitbegründer von Comixology, David Steinberger, in einem Brief an die Benutzer.