Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Seattle ansässig Starbucks mit Amazon Go „ nur zu Fuß aus “ cashierless Technologie in einem neuen „pickup Cafe“ , dass es in New York City eröffnet.

Das Geschäft befindet sich in der 59th Street zwischen Park und Lexington Avenue in Midtown Manhattan und ermöglicht es Kunden, Kaffee oder einen Snack zu kaufen, ohne mit einem Barista oder einer Kassiererin interagieren zu müssen. Es ist einer von drei Abholorten, die die Kaffeemaschine in diesem Jahr eröffnen will. Wenn Sie sie besuchen, finden Sie die Starbucks-Karte mit Sandwiches und Salaten sowie ein "kuratiertes Sortiment" an Speisen und Getränken im Amazon Go-Marktbereich.

Um Ihren Kaffee vom "Starbucks Pickup with Amazon Go" in New York City zu erhalten, bestellen Sie einfach Ihr Getränk über die mobile Starbucks-App vor, wählen Sie dann den Store " 59th between Park & Lex w/Amazon Go " und gehen Sie zum Store . Wenn Sie dort ankommen, sollte es für Sie auf der Theke stehen.

Laufende Getränkebestellungen werden auf einem Bildschirm über dem Tresen angezeigt. Über einen Scanner im Geschäft können Sie Zahlungsinformationen eingeben.

Was ist der Pocket-Lint täglich und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 18 November 2021

Um den Amazon Go-Marktbereich und den Sitzbereich des Geschäfts zu betreten, verwenden Sie den in Ihrer Amazon-App angezeigten In-Store-Code und führen Sie dann Ihre Kreditkarte ein. Oder, wenn Sie bereits für das Amazon One-Programm registriert sind, das letztes Jahr in den Amazon Go-Geschäften in Seattle eingeführt wurde, scannen Sie einfach Ihre Handfläche.

Wenn Sie Artikel aus den Regalen nehmen, werden sie Ihrem virtuellen Warenkorb hinzugefügt. Wenn Sie mit dem Einkaufen fertig sind, können Sie den Laden verlassen oder sich in die Sitzecke setzen. Ihre Karte wird belastet, sobald Sie den Laden verlassen. Es gibt Starbucks-Mitarbeiter im Geschäft, die Ihnen bei Bedarf aus irgendeinem Grund helfen.

Der neue Store wird täglich um 6:00 Uhr ET geöffnet sein und an Wochentagen bis 22:00 Uhr ET und am Wochenende bis 21:00 Uhr ET geöffnet bleiben.