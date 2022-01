Amazon hebt Verbot von britischen Visa-Kreditkarten auf

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat Pläne verworfen, Visa-Kreditkarten als Zahlungsoption zu entfernen.

Es hatte zuvor angekündigt, dass britische Kunden ab dem 19. Januar 2022 keine Visa-Kreditkarten mehr in seinem Online-Shop verwenden können.

In einer E-Mail, die an betroffene Kunden gesendet wurde, hat es jedoch offenbart, dass es mit Visa an einer „potenziellen Lösung“ arbeitet und weiterhin betroffene Karten akzeptieren wird.

„Die erwartete Änderung bezüglich der Verwendung von Visa-Kreditkarten auf Amazon.co.uk wird am 19. Januar nicht mehr stattfinden“, hieß es.

„Wir arbeiten eng mit Visa an einer möglichen Lösung, die es Kunden ermöglicht, ihre Visa-Kreditkarten weiterhin auf Amazon.co.uk zu verwenden. Sollten wir Änderungen in Bezug auf Visa-Kreditkarten vornehmen, werden wir Sie im Voraus benachrichtigen. Bis dahin, Sie können Visa-Kreditkarten, Debitkarten, Mastercard, American Express und Eurocard weiterhin wie bisher verwenden."

Das ursprüngliche Band kam, nachdem Amazon sich über die "hohen Gebühren von Visa für die Abwicklung von Kreditkartentransaktionen" beschwert hatte.

Damals hieß es: „Wir wissen, dass dies unpraktisch sein kann, und wir sind hier, um Ihnen bei diesem Übergang zu helfen, damit Sie weiterhin die niedrigen Preise und die große Auswahl von Amazon genießen können.“

Ein Visa-Sprecher antwortete, dass das Unternehmen weiterhin mit Amazon kommuniziere, um das Verbot zu umgehen. Diese Gespräche haben sich anscheinend ausgezahlt.

