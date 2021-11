So bringen Sie Alexa dazu, etwas für Sie auf Netflix abzuspielen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist schon eine Weile her, seit Netflix seine "Play Something"-Schaltfläche eingeführt hat, eine Verknüpfung, die Ihnen die Dinge aus der Hand nimmt, indem Sie eine Show oder einen Film in die Warteschlange stellen, basierend auf dem, was die Empfehlungsmaschine glaubt, dass Sie es genießen werden.

Um das System jetzt ein wenig einfacher zu machen, können Fire TV-Besitzer ihre Sprachsteuerung verwenden, um es superschnell in Gang zu bringen.

Amazon hat eine neue Verknüpfung für Alexa hinzugefügt, mit der Sie ganz einfach etwas auf Netflix starten können. So funktioniert das.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Fire TV mit einer Sprachfernbedienung (oder ein Fire TV Omni-Modell mit freihändiger Sprachsteuerung) verwenden.

Sagen Sie über die Sprachsteuerung „Alexa, spiele etwas auf Netflix“.

Wenn Sie ein gültiges Netflix-Konto auf Ihrem Gerät haben, beginnt es mit der Wiedergabe von Inhalten für Sie.

So einfach gehts! Die einzige Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass Sie tatsächlich über ein Netflix-Konto verfügen.

Natürlich kann Netflix etwas auswählen, das Ihnen eigentlich nicht so wichtig ist. In diesem Fall werden Sie wie der Rest von uns in die Leere des Scrollens durch Titel gesaugt, aber wenn das System funktioniert und eine gute Auswahl trifft, es kann sich ein wenig wie Magie anfühlen.