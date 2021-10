Blue Origin wird Bezos eine Raumstation bauen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos befindet sich nicht nur in einer Weltraumphase, falls sich das jemand wundert – er ist voll im Weltraum. Das zeigt eine neue Ankündigung von Blue Origin, die bestätigt, dass sie im nächsten Jahrzehnt eine eigene Raumstation bauen und betreiben will.

Blue Origin beschreibt es optimistisch als ein Dorf, in dem mehrere Unternehmen nebeneinander existieren und in verschiedenen Teilen der Station ihre eigenen Ziele verfolgen können. In einem dieser Teile wird es tatsächlich die Möglichkeit für megareiche Touristen geben, die Aussicht zu genießen.

Das sieht alles vielleicht ehrgeizig aus, aber Blue Origin bewegt sich derzeit in einem verrückten Tempo und glaubt, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bis zu 10 Leute auf der Station untergebracht sein werden, was wirklich nicht mehr so weit entfernt ist alle.

In der Ankündigung heißt es, dass Orbital Reef nicht nur neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch "neue Märkte im Weltraum öffnen" wird, was eine mächtige kapitalistische Sichtweise auf das große Jenseits ist, aber angesichts der etablierten Weltanschauung und Beteiligung von Bezos kaum überraschen kann .

Sie können mehr Details zur Ankündigung über die Veröffentlichung von Blue Origin zum Thema lesen, während Orbital Reef auch eine Website voller Konzeptbilder hat, um zu zeigen, wie die Station aussehen könnte.