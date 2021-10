Amazon Music spielt jetzt räumliches Audio über Ihre Kopfhörer ab

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat angekündigt, wie sein fortschrittliches Audio in Amazon Music funktionieren wird, und ermöglicht den Zugriff auf räumliches Audio – das sind Dolby Atmos und 360 Reality Audio-Mixe – über Kopfhörer.

Abonnenten von Amazon Music Unlimited können eine Vielzahl von Musik in den neuen Formaten streamen, um ein noch intensiveres Musikerlebnis als bisher über Kopfhörer zu bieten.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Lieblingskopfhörer an Ihr Android- oder iOS-Gerät anschließen und über die Amazon Music-App räumliches Audio hören können.

Amazon hat Spatial Audio ursprünglich im Jahr 2019 auf den Markt gebracht, aber es war auf einige Geräte für die Wiedergabe wie das Echo Studio beschränkt , aber diese Änderung sollte diese neue Welle der Musikpräsentation einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Das Spatial-Audio-Angebot von Amazon umfasst sowohl Dolby Atmos-Mixe als auch Sonys 360 Reality Audio, und es gibt eine erweiterte Unterstützung für diese Formate auch mit Lautsprechern und Soundbars.

Sie können 360 Reality Audio von Amazon Music Unlimited auf den drahtlosen Lautsprechern SRS-RA5000 und SRS-RA3000 von Sony oder Heimkinosystemen wie HT-A9, HT-A7000 oder HT-A5000 genießen.

Amazon führt weiter aus, dass Sie Dolby Atmos-Tracks auf Sonos-Geräten genießen können, wenn Sie über die Sonos-App auf dem Sonos Arc und Sonos Beam (2 .

Das eigentliche Interesse wird jedoch darin bestehen, die Zugänglichkeit von räumlichem Audio über Kopfhörer zu erweitern, damit sie breiter genossen werden können.

squirrel_widget_172863

Neben der Erweiterung des Zugangs zu räumlichem Audio hat Amazon kürzlich auch den Zugang zu Musik in höherer Qualität geöffnet und den Aufpreis für den Zugang zu HD (CD-Qualität) und Ultra HD (besser als Musik in CD-Qualität) gestrichen. Da Apple Music und Amazon Music jetzt diese verbesserten Audioerlebnisse bieten, fühlt es sich an, als würden wir auf die Reaktion von Spotify warten.

Was ist der Pocket-Lint täglich und wie bekommt man ihn kostenlos? von Stuart Miles · 20 Oktober 2021