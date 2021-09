So erhalten Sie dank Amazon Prime eine kostenlose Deliveroo-Lieferung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Deliveroo Plus ist ein verlockendes Angebot, eine Mitgliedschaftsstufe für die allgegenwärtige Liefer-App, mit der Sie bei Bestellungen über 25 £ für 3,49 £ pro Monat eine kostenlose Lieferung erhalten.

Jetzt können Amazon Prime-Mitglieder Deliveroo Plus jedoch ein ganzes Jahr lang kostenlos erhalten, indem sie einfach ihre Amazon- und Deliveroo-Konten verknüpfen. Es dauert nur etwa eine Minute und könnte Ihnen eine Menge Geld sparen – schauen Sie sich also die folgenden Schritte an, um Ihr kostenloses Jahr zu erhalten.

Besuchen Sie zunächst diese Seite auf der Amazon-Website .

Klicken Sie auf die große Schaltfläche "Jetzt anfordern".

Melden Sie sich in Ihrem Deliveroo-Konto an, falls Sie es noch nicht getan haben

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um sich bei Ihrem Amazon-Konto anzumelden und die beiden Dienste zu verknüpfen

Hey presto - fertig!

So einfach ist das und mit nur wenigen Klicks sparen Sie bares Geld, nicht nur bei den Kosten für Deliveroo Plus, sondern auch bei den Versandkosten für das nächste Jahr. Viel Glück beim Versuch, jetzt der allgegenwärtigen Verlockung von Lieferessen zu widerstehen - ein Kampf, an dem wir alle teilhaben können.

Wenn Sie noch kein Amazon Prime-Mitglied sind, funktioniert dies nicht für Sie - und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen leider klar, dass wenn Sie Ihre Prime-Mitgliedschaft kündigen, auch die Deliveroo Plus-Mitgliedschaft pausiert wird, also scheint es nicht so zu sein eine Lücke zu sein, die man dort ausnutzen kann. Dennoch ist dies ein netter und unerwarteter Bonus für Prime-Mitglieder.

