So sehen Sie, wie Jeff Bezos 11 Minuten lang ins All geht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos kann sich alles kaufen, was er will, und dazu gehört anscheinend auch eine (kurze) Reise ins All.

Der Milliardär, der als CEO von Amazon zurücktritt, plant diesen Sommer eine suborbitale Fahrt mit einer Rakete seiner im Jahr 2000 gegründeten Weltraumforschungsfirma Blue Origin. Ich habe davon geträumt, ins All zu reisen", sagte Bezos in einem Video, das auf seinem Instagram gepostet wurde . „Wenn du die Erde aus dem Weltraum siehst, verändert sie dich. Es verändert deine Beziehung zu diesem Planeten, zur Menschheit. Es ist eine Erde.“

Bezos beendete seinen Instagram-Post mit dem lateinischen Motto von Blue Origin – gradatim ferociter – was das Unternehmen mit „Schritt für Schritt wild“ übersetzt.

Der Weltraumflug ist für den 20. Juli 2021 oder den 52. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 geplant. Denken Sie daran, dass Bezos seinen Amazon-CEO-Titel einige Wochen zuvor am 5. Juli in den Ruhestand tritt Unternehmen. Jassy leitet derzeit die Cloud-Computing-Sparte von Amazon.

Die New Shepard-Rakete von Blue Origin ist ein wiederverwendbares, vollautomatisches Raumschiff mit ausreichend Platz für sechs Passagiere an Bord. Also lud Bezos seinen Bruder Mark Bezos ein, sich ihm anzuschließen, sowie Wally Funk, eine 82-jährige Frau, die in den 1960er Jahren das Astronauten-Trainingsprogramm der NASA bestand und eine der ursprünglichen Mercury 13 ist. Eine mysteriöse Bieterin, die gewann eine Wohltätigkeitsauktion von Blue Origin, nachdem er 28 Millionen US-Dollar zugesagt hatte, wird auch an Bord klettern.

Nun, die Karman-Linie ist die Höhe, in der der Weltraum beginnt. Es liegt etwa 62 Meilen über dem Meeresspiegel. Und der Flug von Bezos wird voraussichtlich etwa 11 Minuten dauern, wobei nur wenige Minuten dieser Zeit über der Karman-Linie verbracht werden, wie eine Grafik der Flugbahn auf der Website von Blue Origin zeigt .

Bezos hat keine Details darüber bekannt gegeben, wie die Leute den Start verfolgen könnten. Die Teststarts von Blue Origin wurden jedoch über die Blue Origin-Website und den Blue Origin-YouTube-Kanal live gestreamt. Wir vermuten, dass beide auch den Flug von Bezos live übertragen werden. Wir hoffen, es hier einbetten zu können, wenn ja.

Schreiben von Maggie Tillman.