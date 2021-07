Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der ehemalige Amazon-Chef Jeff Bezos wird am Dienstag, den 20. Juli, eine suborbitale Fahrt mit einer Rakete unternehmen, die von seinem im Jahr 2000 gegründeten Weltraumforschungsunternehmen Blue Origin hergestellt wurde.

"Seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich davon geträumt, ins All zu reisen", sagte Bezos in einem Video, das auf seinem Instagram gepostet wurde . „Wenn du die Erde aus dem Weltraum siehst, verändert sie dich. Es verändert deine Beziehung zu diesem Planeten, zur Menschheit. Es ist eine Erde.“

Bezos, der von seinem Milliardär Richard Branson um etwa 9 Tage ins All geschlagen wurde, hofft, höher zu sein als Bransons Virgin Galactic Madien-Flug.

Der Weltraumflug ist für den 20. Juli 2021 oder den 52. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 geplant. Der Start erfolgt um 9:00 Uhr Eastern Time (14:00 Uhr britischer Zeit) am Startplatz in Van Horn, Texas, und der gesamte Flug ist voraussichtlich nur 11 Minuten dauern.

Die New Shepard-Rakete von Blue Origin ist ein wiederverwendbares, vollautomatisches Raumschiff mit ausreichend Platz für sechs Passagiere an Bord. Es sieht eher aus wie eine traditionelle Weltraumrakete mit einer Kapsel, die auf einem Booster sitzt. Sobald die erforderliche Höhe erreicht ist, trennen sich die beiden. Die Kapsel fällt mit Hilfe eines Fallschirms auf die Erde zurück, während der Booster nach unten fliegt.

Der New Shephard zielt auf die Karman-Linie ab, die nach Meinung vieler die Höhe ist, in der der Weltraum beginnt. Es liegt etwa 62 Meilen über dem Meeresspiegel. Der Flug von Bezos wird voraussichtlich etwa 11 Minuten dauern, wobei nur wenige Minuten dieser Zeit über der Karman-Linie verbracht werden, wie eine Grafik der Flugbahn auf der Website von Blue Origin zeigt .

Das ist höher – oder tiefer, je nachdem, wie Sie diese Dinge sehen – in den Weltraum als Richard Bransons Unity-Raketenflugzeug, das etwa 85 Kilometer über dem Meeresspiegel flog und 90 Minuten brauchte.

Es ist ein schrecklicher Gedanke, aber wir vermuten, dass Bezos deshalb nicht gehen konnte, als er noch CEO von Amazon war. Bezos trat von dieser Rolle zurück, um Executive Chairman des Amazon Boards zu werden. Andy Jassy wurde an seiner Stelle zum CEO ernannt. Zum Zeitpunkt der Ankündigung im Februar erklärte Bezos, dass er mit der Rolle des „Exec Chair“ beabsichtige, „meine Energie und Aufmerksamkeit auf neue Produkte und frühe Initiativen zu lenken“.

Die beiden Unternehmen haben einen sehr unterschiedlichen Ansatz verfolgt, um ins All zu kommen. Blue Origins New Shepard ähnelt eher einer traditionell aussehenden Rakete, die vertikal nach oben schießt, während Virgin Galactic in einem Flugzeug hochgetragen wird, bevor sie sich selbst weiter ankurbelt. New Shepard macht die Fahrt in 11 Minuten. Einheit dauert 90 Minuten.

New Shepard plant auch, weitere 9 Meilen höher zu gehen, um die Karman-Linie zu erreichen.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Laut Nasa gelten beide Höhen über dem Meeresspiegel als „Weltraum“. mit der Weltraumbehörde, dass professionelle, militärische und kommerzielle Astronauten, die über einer Höhe von 80 km reisen, Astronautenflügel erhalten.

Nein. Bezos wird von seinem Bruder Mark Bezos, Wally Funk, einer 82-jährigen Frau, die in den 1960er Jahren das Astronauten-Trainingsprogramm der NASA absolvierte und eine der ursprünglichen Mercury 13 ist, und Oliver Daemen, der 18-Jährige, unterstützt werden Sohn von Joes Daemen, CEO der niederländischen Private-Equity-Firma Somerset Capital Partners, der 28 Millionen US-Dollar für den Sitz in einer Auktion bezahlt hat.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Jeff Bezos (@jeffbezos) geteilter Beitrag

Bezos hat keine Details darüber bekannt gegeben, wie die Leute den Start verfolgen könnten. Die Teststarts von Blue Origin wurden jedoch über die Blue Origin-Website und den Blue Origin-YouTube-Kanal live gestreamt. Wir vermuten, dass beide auch den Flug von Bezos live übertragen werden. Wir hoffen, es hier einbetten zu können, wenn ja.