Es ist offiziell! Amazon Prime Day 2021 ist für Ende Juni geplant set

(Pocket-lint) - Amazons Prime Day-Verkauf beginnt am 21. Juni und endet am 22. Juni dieses Jahres. Das Unternehmen teilte am frühen Mittwoch eine Pressemitteilung mit , um die Daten zu bestätigen.

Denken Sie daran, dass Bloomberg zuvor gesagt hat, dass die jährliche, mehrtägige Veranstaltung für diese zwei Tage festgelegt wird. Außerdem hat Amazon selbst kürzlich während seiner Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals angekündigt, den Prime Day 2021 in das zweite Quartal zu verschieben. Genauer gesagt sagten Führungskräfte von Amazon, dass der Prime Day im Juni landen würde. Es wurde auch gesagt, dass der diesjährige Verkauf eine zweitägige Veranstaltung sein wird.

Wenn Sie alles zusammenzählen, wissen wir, dass der Prime Day nur noch wenige Wochen entfernt ist.

Der Prime Day 2021 beginnt an diesem Montag um 12 Uhr PDT (3 Uhr EDT) und bietet Prime-Mitgliedern weltweit über „zwei Millionen Deals“ in einer Reihe von Kategorien. Amazon sagte, Sie können auch "noch nie zuvor gesehene Exklusivangebote" von Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming und mehr erwarten.

Amazons Shopping-Extravagza findet normalerweise im Sommer statt, obwohl die letztjährige Veranstaltung aufgrund der Pandemie auf Oktober verschoben wurde. Im vergangenen Monat behauptete Recode, Amazon könnte 2021 zwei Prime Day-Events abhalten. Das erste wird natürlich im Juni stattfinden, aber dann könnte das zweite im Oktober stattfinden.

Als Referenz veranstaltete Amazon in den vergangenen Jahren den Prime Day an den folgenden Daten:

15. Juli 2015 12. Juli 2016 11. Juli bis 12. Juli 2017 16. Juli bis 17. Juli 2018 15. Juli bis 16. Juli 2019 13. Oktober bis 14. Oktober 2020

S tay Abgestimmt auf unsere Prime Day Hub für alle die neuesten Informationen.

