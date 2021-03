Was ist Amazon Prime Reading und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Prime-Mitgliedschaft von Amazon beinhaltet einige wenig bekannte Vorteile, darunter das sogenannte Prime Reading. Hier ist, was Sie über Prime Reading wissen müssen, einschließlich der Art und Weise, wie Sie darauf zugreifen können, was es bietet und aller Details zum Kleingedruckten.

Mit Amazon Prime Reading können Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten auf mehr als tausend Bücher oder Zeitschriften zugreifen und diese lesen. Amazon sagt, Sie können sich das als "private Bibliothek vorstellen, in der Prime-Mitglieder kostenlos lesen können". Sie können bis zu 10 Titel gleichzeitig herunterladen und lesen, und Dutzende von Prime Reading-Büchern sind auch mit Audible-Kommentaren verfügbar, sodass Sie beim Pendeln, Reinigen, Laufen oder was auch immer zuhören können.

Bevor Sie Prime Reading nutzen können, stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Amazon-Konto angemeldet sind und Ihre Prime-Mitgliedschaft aktuell ist.

Sie können ein Kindle- oder Fire-Tablet verwenden, um auf den Vorteil zuzugreifen, oder Sie können die Kindle-App zur Verwendung auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät herunterladen. In beiden Fällen können Sie bis zu 10 Titel gleichzeitig finden und herunterladen. Wenn Sie weitere Titel wünschen, werden Sie aufgefordert, einen Titel zurückzugeben, um eine neue Auswahl herunterzuladen.

Gehen Sie zu www.amazon.com/primereading Stöbern Sie in den Titeln, die derzeit in Prime Reading verfügbar sind. Wenn Sie etwas finden, klicken Sie auf "Kostenlos lesen". Der Artikel steht zum Download zur Verfügung. Oder klicken Sie auf "Kostenlos lesen und anhören" für die Titel, die mit Audible funktionieren.

Laut Amazon wird die Auswahl regelmäßig aktualisiert, um "aktuelle und beliebte Belletristik- und Sachbücher, literarische Klassiker, Kinderbücher, Comics, Magazine und Kindle Singles" aufzunehmen. Derzeit sehen wir Harry-Potter-Titel, National Geographic, Bon Appetit und mehr.

Prime Reading ist ein kostenloser Vorteil, der in einer Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten ist und in Großbritannien 7,99 GBP pro Monat (oder 79 GBP pro Jahr) oder in den USA 12,99 USD pro Monat (oder 119 USD pro Jahr) kostet. Weitere Informationen zu den anderen angebotenen Vorteilen finden Sie in der ausführlichen Anleitung von Pocket-lint zu Amazon Prime.

Amazon First Reads ist ein weiterer Hauptvorteil, der Mitgliedern einen kleinen Einblick in Bücher gibt, bevor sie veröffentlicht werden. Prime-Mitglieder können jeden Monat ein kostenloses Buch aus einer Auswahl von sechs Auswahlmöglichkeiten für Redakteure herunterladen. Neue Titel werden zu Beginn eines jeden Monats bekannt gegeben. Wenn Sie noch mehr lesen möchten, gibt es Amazon Kindle Unlimited . Es kostet 9,99 USD pro Monat und bietet Zugriff auf mehr als 1 Million Bücher, Zeitschriften und Hörbücher.

Schreiben von Maggie Tillman.