So lange, Jeff Bezos: Treffen Sie Andy Jassy, den neuen CEO von Amazon

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos tritt von seiner Rolle als CEO von Amazon zurück. Er wird eine neue Position im Unternehmen als Executive Chair des Amazon-Vorstands einnehmen. Andy Jassy , der als CEO von Amazon Web Services (AWS) fungiert hat, wird ab dem dritten Quartal 2021 Bezos als CEO von Amazon ersetzen.

Der Leiter des Cloud-Computing-Geschäfts von Amazon ist seit Jahren der Erbe des Unternehmens. Laut dem Wall Street Journal ist er in Westchester County aufgewachsen und ein tollwütiger Sportfan. Tatsächlich ist er Teilhaber der neuen Franchise der Seattle National Hockey League, der Kraken.

Berichten zufolge hat er Amazon aggressiv in neue Geschäftsbereiche gedrängt und die Einführung von AWS vorangetrieben, was die Branche für Unternehmenssoftware auf den Kopf stellte und Konkurrenten wie IBM und Oracle dazu veranlasste, ihre Angebote auf Cloud-Services umzustellen. Amazon dominiert jetzt den Bereich der Cloud-Infrastruktur. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner hatte es vor einem Jahr fast die Hälfte des Weltmarktes inne. Netflix, Kelloggs, Airbnb und BP führen alle große Teile ihrer Computeroperationen auf AWS aus.

Wenn Jassy in die Rolle des CEO von Amazon eintritt, kann man davon ausgehen, dass das Unternehmen weiter wachsen wird. Aber wird es genauso innovativ sein? Einige mögen argumentieren, Amazon könnte diesen "Gründer" -Funken verlieren. Bezos wird jedoch weiterhin im Vorstand bleiben, und er scheint ziemlich sicher zu sein, dass seine neue Position ihm die Freiheit geben wird, kreativ zu sein.

In einer E-Mail, in der die Änderung angekündigt wurde , sagte Bezos, CEO von Amazon zu sein, sei eine verzehrende, tiefe Verantwortung, in der es schwierig sei, auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Als Executive Chair von Amazon verspricht er jedoch, "sich weiterhin an wichtigen Amazon-Initiativen zu beteiligen". Er glaubt, dass seine neue Rolle ihm die "Energie geben wird, sich auf den Day 1 Fund, den Bezos Earth Fund, Blue Origin, die Washington Post" und seine anderen Leidenschaften zu konzentrieren. In einer Pressemitteilung fügte Bezos hinzu:

„Amazon ist das, was es aufgrund von Erfindungen ist. Wir machen zusammen verrückte Dinge und machen sie dann normal. Wir waren Vorreiter bei Kundenbewertungen, 1-Klick, personalisierten Empfehlungen, dem wahnsinnig schnellen Versand von Prime, Just Walk Out-Shopping, dem Climate Pledge, Kindle, Alexa, Marktplatz, Infrastruktur-Cloud-Computing, Berufswahl und vielem mehr. Wenn Sie es richtig machen, einige Jahre nach einer überraschenden Erfindung, ist das Neue normal geworden. Leute gähnen. Dieses Gähnen ist das größte Kompliment, das ein Erfinder erhalten kann. Wenn Sie sich unsere Finanzergebnisse ansehen, sehen Sie tatsächlich die langfristigen kumulativen Ergebnisse der Erfindung. Im Moment sehe ich Amazon in seiner erfinderischsten Form, was es zu einem optimalen Zeitpunkt für diesen Übergang macht. “

Bezos ist seit seiner Gründung im Jahr 1994 CEO von Amazon. Mit einem Nettowert von fast 180 Milliarden US-Dollar ist er einer der reichsten Menschen der Welt.

Philips 2021 Fernseher, Bowsers Fury und mehr - Pocket-Lint Podcast 88 von Rik Henderson · 3 February 2021

Schreiben von Maggie Tillman.