Audible Plus-Angebot: Sparen Sie fast 40% in Ihren ersten sechs Monaten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Audible von Amazon bietet ein Angebot für Audible Plus an, bei dem Sie in den ersten sechs Monaten fast 40 Prozent bei einer Mitgliedschaft sparen können.

Audible Plus ist ein Abonnementdienst, der Zugriff auf Tausende von Hörbüchern, Podcasts und Audible Originals bietet. Normalerweise kostet es in den USA 7,95 USD pro Monat, aber für eine begrenzte Zeit in dieser Ferienzeit können Sie 3 USD pro Monat sparen. Eine Audible Plus-Mitgliedschaft ist ab dem 17. November 2020 für 4,95 USD pro Monat erhältlich. Wenn Sie sich jetzt anmelden, werden diese Einsparungen auf Ihre ersten sechs Monate angewendet. Es gibt auch keine Verpflichtung, so dass Sie jederzeit kündigen können.

Nach sechs Monaten werden Ihnen 7,95 USD pro Monat berechnet. Sie können jedoch jederzeit kündigen. Dieser Deal endet am 31. Dezember 2020 .

Um den Rabatt von 3 USD pro Monat zu erhalten, müssen Sie zum ersten Mal Audible Plus abonnieren. Oder Sie können das vergünstigte Abonnement sogar jemandem schenken. Weitere Informationen finden Sie auf der Audible Plus-Seite von Amazon . Auf dieser Seite müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche "Get this Deal" klicken und werden dann durch die Transaktion geführt. Kinderleicht. Auf dieser Seite finden Sie auch häufig gestellte Fragen, die genau beschreiben, was Sie mit einer Audible Plus-Mitgliedschaft erhalten.

Schöne Ferien!

Schreiben von Maggie Tillman.