Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon bietet eine Alexa-Funktion namens Alexa Care Hub, mit der Sie das Echo-Gerät eines Verwandten nutzen können, um ihn aus der Ferne anzumelden.

Alexa Care Hub ist laut Amazon eine kostenlose Möglichkeit, sich Ihren älteren Eltern oder Großeltern näher zu fühlen – insbesondere während der Pandemie.

Damit kann Alexa Ihnen Benachrichtigungen senden, wenn Ihr Verwandter morgens sein Echo-Gerät verwendet oder wenn er es zu einer bestimmten Zeit nicht verwendet. Sie können dann auf einen Aktivitätsfeed zugreifen, um ihre Alexa-Aktivitäten nach Typ anzuzeigen (aber nicht die spezifische Frage, die sie Alexa gestellt haben oder was sie tun).

Die Idee ist, Sie werden sehen, dass Ihr geliebter Mensch lebt und mit seinem Echo interagiert. Care Hub ermöglicht es Ihrem Angehörigen auch, Ihr Amazon-Konto als Notfallkontakt festzulegen. Wenn er also sagt: „Alexa, ruf um Hilfe“, ruft Alexa an, schreibt Ihnen eine SMS oder sendet Ihnen eine Benachrichtigung. Sie können sie auch mit Drop In einchecken.

„Mit einem Echo-Gerät zu Hause und der Alexa-App auf Ihrem Telefon wissen Sie, dass sie einsatzbereit und aktiv sind. Sie können sich auch benachrichtigen lassen, wenn sie Alexa um Hilfe bitten du bist getrennt", erklärte Amazon in einem Blogbeitrag, der Care Hub ankündigte.

Sowohl Sie als auch Ihr Angehöriger müssen der Einrichtung des Care Hubs zustimmen, um eine Verbindung zwischen Ihnen beiden herzustellen.

Rufen Sie die Care Hub-Homepage von Amazon auf. Klicken Sie auf "Beziehung erstellen" und bestätigen Sie Ihre Identität. Alexa wird Sie fragen, ob Sie Support anbieten oder erhalten möchten Lassen Sie es wissen, dass Sie Unterstützung leisten möchten. Sie erhalten einen Link zur Einrichtungseinladung, den Sie an Ihren Verwandten senden können. Sagen Sie ihnen, dass sie den Anweisungen folgen sollen.

Sie werden aufgefordert, sich mit ihrem Amazon-Konto anzumelden.

Außerdem müssen sie ein Profil erstellen.

Wenn sie verloren gehen, hilft Amazon mit diesem Leitfaden. Wenn sie fertig sind, erhalten Sie eine Einladungs-E-Mail von Ihrer geliebten Person. Es wird an die Adresse gesendet, die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft ist. Klicken Sie in dieser E-Mail auf den Link "Erste Schritte", und das wars.

Öffnen Sie die Alexa-App. Öffnen Sie Mehr (dreizeilige Menüschaltfläche). Wählen Sie Mehr anzeigen. Wählen Sie Pflegezentrum. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um Unterstützung zu leisten oder Unterstützung von einem geliebten Menschen zu erhalten. Sie können die Einladung an eine beliebige E-Mail-Adresse senden.

Ihr Liebling muss sich mit demselben Konto anmelden, das auf seinem Alexa-Gerät registriert ist.

Stellen Sie sicher, dass Sie auch die Alexa-App verwenden, um den Notfallkontakt in Ihrer Care Hub-Verbindung zu aktualisieren. Öffnen Sie einfach die Alexa-App, gehen Sie zum Menü Mehr und wählen Sie Mehr anzeigen. Wählen Sie dort Care Hub > Notfallkontakt > und dann Notfallkontakt ändern.

Sammeln Sie Prämien und Vorteile auf all Ihren bestehenden Karten mit dieser Curve Mastercard von Pocket-lint International Promotion · 10 December 2021

Mit Alexa Care Hub können Sie einen Aktivitätsfeed der Alexa- und Smart-Home-Interaktionen Ihrer Lieben anzeigen. Sie können auch Benachrichtigungen einrichten, die Sie benachrichtigen, wenn Ihre Lieben Alexa verwenden. Sie können sogar Alexa anrufen und Ihrem Telefon eine Nachricht senden, wenn Ihre Lieben Alexa um Hilfe bittet.

Schließlich können Sie über den Alexa Care Hub schnell auf Ihre Liebsten zugreifen oder sie anrufen oder anrufen.

Sobald Alexa Care Hub eingerichtet ist, können Sie mit der Alexa-App einen Überblick über die Alexa-Aktivitäten Ihrer Lieben anzeigen:

Öffnen Sie die Alexa-App. Öffnen Sie Mehr (dreizeilige Menüschaltfläche). Wählen Sie Mehr anzeigen. Wählen Sie Pflegezentrum. Wählen Sie Alle Aktivitäten anzeigen aus.

Um Benachrichtigungen zu erhalten, aktivieren Sie zuerst die Benachrichtigungsberechtigungen für die Alexa-App.

Öffnen Sie die Alexa-App. Öffnen Sie Mehr (dreizeilige Menüschaltfläche). Wählen Sie Mehr anzeigen. Wählen Sie Pflegezentrum. Wählen Sie Warnungen aus. Wählen Sie aus, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn: Es gibt keine Aktivität

Oder wenn Ihr Liebster nach einem bestimmten Zeitraum zum ersten Mal mit Alexa interagiert. Klicken Sie dann auf Speichern.

Amazon bietet auch einen Alexa Together Premium-Abonnementservice an, der seinen bestehenden Alexa Care Hub erweitert . Gegen eine Gebühr erleichtert Alexa Together die Verwendung von Alexa- und Echo-Lautsprechern , um ältere Menschen oder Personen, die eine Pflegekraft benötigen, sowohl zu unterstützen als auch einzuchecken.

Während Sie mit Alexa Care Hub aus der Ferne bei einem geliebten Menschen einchecken und Benachrichtigungen erhalten, wenn er zum ersten Mal Alexa- oder Echo-Geräte verwendet, fügt Alexa Together einen professionellen Überwachungsdienst hinzu. Es kann Notdienste für Ihre Liebsten rufen und bietet eine Sturzerkennung über Hardware von Drittanbietern.

Pocket-lint hat hier eine komplette Anleitung zu Alexa Together: Was ist Alexa Together, wie viel kostet es und wie funktioniert es?

So können Sie alle neuesten Echo Geräte Amazon unterstützen Alexa Pflege Hub, wenn auch ein Modell mit einer Kamera wahrscheinlich am besten ist Drop In oder Video - Chat mit Ihren Lieben. Amazon bietet eine sechsmonatige kostenlose Testversion von Alexa Together als Bundle mit dem neuesten Echo Show 8,den Sie hier kaufen können.

squirrel_widget_6352642

Sehen Sie sich auch an: Welches Echo-Gerät ist das Beste für Sie?

Weitere Informationen finden Sie auf der Care Hub-Website und im Support-Leitfaden von Amazon.