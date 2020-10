Amazon US bietet 4 Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 USD an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon US bietet einen viermonatigen Streaming-Service für Amazon Music Unlimited an. Aber Sie müssen sich beeilen - der Deal läuft nur bis zum Ende des Amazon Prime Day 2020 um 23.59 Uhr PT am 14. Oktober.

Nach Ablauf der vier Monate erhalten Sie einen vollständigen Tarif für Amazon Prime-Mitglieder, der 7,99 US-Dollar pro Monat kostet. Sie müssen also vor Ablauf der kostenlosen Testversion kündigen, wenn Sie vermeiden möchten, dass mehr als 99 Cent berechnet werden.

Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot, das nur neuen Abonnenten von Amazon Music Unlimited zur Verfügung steht. Wenn Sie zuvor eine Testversion hatten, können Sie leider nicht teilnehmen.

Das Angebot von 4 Monaten Amazon Music Unlimited Individual Plan für 0,99 USD ist ein zeitlich begrenztes Angebot, das nur Prime-Mitgliedern zur Verfügung steht, die neue Abonnenten von Amazon Music Unlimited sind.

Amazon Music Unlimited bietet über 50 Millionen HD-Songs zum Streamen auf mehreren Geräten, einschließlich der firmeneigenen Echo-Lautsprecher. Natürlich können Sie auch Titel herunterladen, um sie offline auf Smartphones oder Tablets anzuhören.

Es gibt auch Amazon Music HD - einen Premium-Service, der mehr kostet als die Standardversion von Amazon Music und 14,99 USD / 12,99 GBP pro Monat kostet.

Und wie bei anderen Streaming-Musikdiensten gibt es auch bei einem Familienplan, der bis zu sechs Familienmitglieder abdeckt, eine monatliche Option für 14,99 USD / 14,99 GBP pro Monat, die alle Musik auf allen von ihnen ausgewählten Geräten streamen können.

Schreiben von Dan Grabham.