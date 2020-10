Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon Music UK hat angekündigt, ein Prime Day Live-Event zur Unterstützung des Music Venue Trust auszurichten. Das Konzert wird die Künstler Lewis Capaldi, Celeste und Cate Le Bon beinhalten und das Bewusstsein und die Finanzierung für Musiklokale an der Basis in Großbritannien schärfen, die "jetzt von einer Schließung bedroht" sind.

Prime Day Live ist eine reine virtuelle Veranstaltung ohne persönliche Komponente. Der Live-Stream wird am Freitag, den 9. Oktober 2020 von 19 bis 21 Uhr MEZ stattfinden.

Sie können Prime Day live vom Amazon Music UK Twitch-Kanal verfolgen. Zuckende Zuschauer können direkt an Music Venue Trust spenden.

Sie können auch über die Amazon Music Mobile App ansehen.

Lewis Capaldi, Celeste und Cate Le Bon werden laut Amazon jeweils ein 30-minütiges Live-Set auf der Bühne eines "kleinen unabhängigen Musiklokals in ganz Großbritannien, das aufgrund der COVID-19-Pandemie von einer Schließung bedroht ist" aufführen. Lewis Capaldi ist einer der meistverkauften Künstler Großbritanniens der letzten zwei Jahre, vielleicht am bekanntesten für seinen Song "Someone You Loved". Er plant, vor einem leeren Veranstaltungsort mit geringer Kapazität aufzutreten - wo er 2017 einen der ersten Auftritte seiner Karriere spielte.

Im Rahmen von Prime Day Live gab Amazon Music UK bekannt, dass Amazon an vier teilnehmende Musikveranstaltungsorte spendet, um deren laufende Betriebskosten zu decken, und eine Spende an den Save Our Venues- Appell des Music Venue Trust leisten wird. Amazon hat Music Venue Trust auch zu einer seiner Smile-Wohltätigkeitsorganisationen für Oktober gemacht. Amazon bietet sogar zwei Gewinnern die Chance, ein Prime Day Live zu Hause zu gewinnen. (Um teilzunehmen, besuchen Sie Facebook oder Instagram von Amazon UK . )

Laut Music Venue Trust war Amazon Music UK einer der ersten Spender für den von ihm ins Leben gerufenen COVID-19 Crisis-Fonds. Jetzt sollte Prime Day Live mehr Spenden sammeln, um die Probleme bei Musikveranstaltungen zu lösen. "Jeder Cent hilft", sagte Mark Davyd, CEO von Music Venue Trust.

Schreiben von Maggie Tillman.