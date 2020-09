Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat eine "Climate Pledge Friendly" -Initiative ins Leben gerufen, die es Ihnen erleichtern soll, nachhaltig einzukaufen. Sie müssen bei der Suche bei Amazon lediglich nach dem Label Climate Pledge Friendly suchen, da es beweist, dass sie tatsächlich klimafreundlich sind. Tausende Produkte haben das Label. Folgendes müssen Sie wissen.

Das Climate Pledge Friendly ist im Grunde ein Programm, bei dem Amazon Waren mit einer oder mehreren von 19 verschiedenen Nachhaltigkeitszertifizierungen kennzeichnet. Artikel mit Climate Pledge Friendly-Etiketten tragen dazu bei, die Erde zu schützen. Ein Beispiel hierfür könnte ein Unternehmen sein, das seinen CO2-Fußabdruck bei Lieferungen an Kunden verringert.

So beschrieb Jeff Bezos, CEO von Amazon, das Climate Pledge Friendly in einem Blogbeitrag, der am 23. September 2020 veröffentlicht wurde:

„Climate Pledge Friendly ist eine einfache Möglichkeit für Kunden, nachhaltigere Produkte zu entdecken, die zum Schutz der Natur beitragen. Mit 18 externen Zertifizierungsprogrammen und unserer eigenen Compact by Design-Zertifizierung bieten wir unseren Vertriebspartnern Anreize, nachhaltige Produkte zu entwickeln, die den Planeten für zukünftige Generationen schützen. “

Im Rahmen der Climate Pledge Friendly-Initiative kündigte Amazon auch Compact by Design an, eine neue Nachhaltigkeitszertifizierung, die von Amazon erstellt wurde. Es soll Kunden dabei helfen, Produkte mit "effizienterem Design" leicht zu identifizieren, z. B. die Entfernung von überschüssiger Luft und Wasser oder weniger Verpackungen. Zum Beispiel bietet die in Vermont ansässige Seventh Generation ein von Compact by Design zertifiziertes konzentriertes Waschmittel an, das 60 Prozent weniger Kunststoff verbraucht.

Überprüfen Sie das Etikett (das grüne Symbol in der unteren Ecke) unten:

Zum Start gab Amazon an, dass es mehr als 25.000 Produkte mit dem Label Climate Pledge Friendly gibt.

Climate Pledge Friendly-Artikel finden Sie in verschiedenen Abteilungen, darunter Lebensmittel-, Haushalts-, Mode-, Schönheits- und persönliche Elektronikprodukte. Sie werden Marken sehen, die am besten dafür bekannt sind, saubere Waren anzubieten, wie die Siebte Generation, Burts Bees Baby, Honest Company sowie große Tech-Marken wie HP.

Climate Pledge Friendly-Produkte sind in den Einkaufsergebnissen gekennzeichnet, enthalten Nachhaltigkeitsinformationen auf der Produktseite und werden hier in einem speziellen Abschnitt vorgestellt .

Ausführliche Informationen zu den Qualifizierungskriterien finden Sie auf der Seite "Climate Pledge Friendly" von Amazon.

Amazon hat das Ziel, bis 2040 den Netto-CO2-Ausstoß zu erreichen, einschließlich der Erreichung von 100 Prozent erneuerbarer Energie bis 2025.

Schreiben von Maggie Tillman.