Amazon Music sieht den Erfolg von Spotify, da Podcasts für alle Benutzer gestartet werden

(Pocket-lint) - Amazon Music hat angekündigt, jetzt Podcasts auf der Plattform zu übertragen. Der Schritt folgt dem von Spotify, das davon gesprochen hat, Podcasts zu einem immer wichtigeren Teil seines Geschäfts zu machen . Spotify hat natürlich auch einige Content-Deals und Top-Namen für exklusive Podcasts wie Michelle Obama unterzeichnet.

Amazon Music Podcasts werden zunächst in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan veröffentlicht - traditionell starken Amazonasgebieten. Laut Amazon sind bereits Millionen von Folgen von Top-Shows verfügbar, und es werden ständig weitere hinzugefügt.

Entscheidend ist, dass Podcasts auf allen Ebenen von Amazon Music und auf allen Geräten einschließlich Echo, iOS, Android und Web verfügbar sind, sodass keine Eintrittsbarriere besteht. Natürlich können Sie Alexa nach Podcasts mit Namen fragen.

Und in einem Schritt, der widerspiegelt, was Spotify und Apple Music auf dem Markt tun, hat Amazon den Musik-Podcast Disgraceland für 2021 exklusiv unter Vertrag genommen, während es exklusive Originalshows des Musikers DJ Khaled, des Schauspielers Will Smith, geben wird (eine Koproduktion mit Audible von Amazon), Latin-Star Becky G und mehr.

"Mit dieser Einführung bieten wir unseren Kunden noch mehr Unterhaltungsmöglichkeiten", sagt Steve Boom, Leiter von Amazon Music. "[Wir] ermöglichen es Entwicklern, weltweit neue Zielgruppen zu erreichen, genau wie wir es beim Musik-Streaming getan haben. Podcasts, gepaart mit unserer kürzlich erfolgten Partnerschaft mit Twitch, um Live-Streaming in die App zu bringen, machen Amazon Music zu einem erstklassigen Ziel für Entwickler. ""

Schreiben von Dan Grabham.