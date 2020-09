Die besten Rezensenten von Amazon UK profitieren möglicherweise von den Bewertungen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir alle kennen wahrscheinlich die Versuchung, wenn Sie bei Amazon surfen, ohne einen genauen Artikel im Auge zu haben. Sie tendieren zu Angeboten mit Hunderten oder sogar Tausenden von leuchtenden Bewertungen, um ihren Ruf zu stärken.

Viele Leute haben zweifellos auch bemerkt, dass die meisten dieser Bewertungen scheinbar von zufälligen Personen stammen, die sich gerade entschlossen haben, ihre Gedanken nach dem Kauf zu verlassen, aber es gibt einige häufigere Rezensenten, die anscheinend unzählige Bewertungen abgeben.

Die Financial Times hat sich eingehend mit den Praktiken der zehn produktivsten Rezensenten von Amazon UK befasst und selbst in dieser kleinen Stichprobengröße herausgefunden, was sehr nach zwielichtigem Treiben aussieht.

Der Rezensent Nummer eins bei Amazon UK, ein Justin Fryer, scheint täglich mehrere Bewertungen für Produkte von Staubsaugern bis hin zu Laptops abzugeben, die die meisten Tech-Journalisten in der Zeit zwischen seinen Uploads nur schwerlich angemessen testen können. In der Zwischenzeit scheint es, dass er bei dem, was er gegenüber der FT behauptete, doppelte Artikel derselben Angebote über eBay und andere Wiederverkaufsseiten verkauft. Dieses Muster scheint sich in den Reihen der Top-Rezensenten zu wiederholen.

Das kostenlose Versenden eines Artikels als Gegenleistung für eine Bewertung bei Amazon ist ein Konzept, das in den Nutzungsbedingungen von Amazon ausdrücklich nicht zulässig ist. Wenn diese Bewertungen fast garantiert leuchten und mit fünf Sternen bewertet sind, sieht es ein wenig aus eher wie Bestechung.

Nachdem sie von der FT kontaktiert wurden, scheinen einige der besten Rezensenten in Großbritannien ihre Bewertungen entweder notiert oder ihr Profil geändert zu haben, um eine Überprüfung zu vermeiden.

Vor ein paar Wochen zog eine akademische Studie aus Kalifornien ähnliche Schlussfolgerungen über das Problem von Amazon mit gefälschten Gutachtern und fügte dem Feuer in diesem Bereich aus Sicht von Amazon Treibstoff hinzu.

Der Einzelhandelsriese hat daraufhin eine Untersuchung zu einem Problem eingeleitet, das das grundlegende Vertrauen in seine Dienstleistungen bedroht und die Menschen zum Einkaufen ermutigt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.