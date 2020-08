Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat ab dieser Woche sein erstes Fresh-Lebensmittelgeschäft für persönliche Einkäufe eröffnet, allerdings nur auf Einladung. Das Geschäft wird in den kommenden Wochen für die Öffentlichkeit zugänglich sein, hat das Unternehmen bestätigt.

Laut CBNC soll Fresh eine günstigere Option für Whole Foods-Geschäfte im Besitz von Amazon sein . Das Fresh-Geschäft im Stadtteil Woodland Hills in Los Angeles verkauft Lebensmittel von nationalen und lokalen Marken sowie vor Ort zubereitete Lebensmittel wie Pizza.

Es wird keine kassenlose Technologie ("Just Walk Out") verwendet, aber Käufer können die Dash Carts von Amazon verwenden, die mit Kameras und Sensoren ausgestattet sind. Um diese Wagen zu verwenden, melden Sie sich mit der Amazon-App und dann mit dem Wagen an Sie können identifizieren, welche Artikel Sie darin ablegen, sodass Sie automatisch bezahlen können, ohne an der Kasse in der Schlange stehen zu müssen. Dies funktioniert auch mit Einkaufslisten, die Sie mit Alexa erstellen.

Laut Amazon können Käufer auch Echo Show-Geräte in ihrem Fresh Store verwenden, um ihr Einkaufserlebnis zu verbessern.

Im Vergleich dazu verwenden Amazon Go-Lebensmittelgeschäfte , von denen angenommen wird, dass sie ein Drittel kleiner sind als das neue 35.000 Quadratmeter große Fresh-Geschäft, die Just Walk Out-Technologie von Amazon oder eine Reihe von Overhead-Kameras mit druckempfindlichen Regalen, mit denen Sie identifizieren können abholen und kaufen wollen.

Obwohl Fresh zum ersten Mal für persönliche Einkäufe geöffnet hat, führt das Geschäft seit April Online-Bestellungen aus. Amazon bietet Prime-Mitgliedern eine kostenlose Lieferung am selben Tag und Abholoptionen im Geschäft für Online-Bestellungen am Serviceschalter oder auf speziellen Abholparkplätzen.

Amazon hat nicht gesagt, ob seine reinen Online-Fresh-Stores in Chicago sowie in Irvine und Northridge, Kalifornien, auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden.

Schreiben von Maggie Tillman.