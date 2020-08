Die kassenlose Technologie von Amazon Go könnte 2021 zu Whole Foods kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die kassenlose Technologie von Amazon, die in den Amazon Go-Convenience-Stores in den USA eingesetzt wird, könnte nächstes Jahr in die Supermärkte von Whole Foods kommen.

Die Amazon Go-Geschäfte wurden 2016 für Amazon-Mitarbeiter eröffnet und 2018 für die Öffentlichkeit geöffnet. Mittlerweile gibt es rund 20 Standorte mit kassenloser Technologie, die Kameras, Sensoren und Computer Vision umfasst. Kunden können sich auszahlen lassen, ohne die Kasse durchlaufen zu müssen. Gehen Sie einfach hinein, suchen Sie sich Lebensmittel aus und gehen Sie hinaus. Wir haben eine detaillierte Anleitung, wie die Technologie hier funktioniert.

Nach Angaben der New York Post könnten Whole Foods-Geschäfte im zweiten Quartal 2021 mit der Einführung der kassenlosen Technologie von Amazon Go beginnen. Der Rollout ist anscheinend eines von zwei Abschlussprojekten, die Jeff Wilke, CEO der weltweiten Verbrauchereinheit von Amazon, vor seiner Pensionierung geplant hat nächstes Jahr. Denken Sie daran, dass Amazon Whole Foods im Jahr 2017 erworben hat, und viele haben sich lange gefragt, wann die Kette die Technologie hinzufügen wird.

Während kassenlose Technologie futuristisch klingt und Spaß macht, bedeutet dies zwangsläufig weniger Kassiererjobs. Amazon hatte zuvor angekündigt, die kassenlose Technologie an andere Einzelhändler zu verkaufen. Wenn dies weit verbreitet ist, könnte dies das Schicksal von mehr als 16 Millionen amerikanischen Einzelhandelsjobs bedeuten.

Schreiben von Maggie Tillman.