(Pocket-lint) - Amazon hat kürzlich angekündigt, die Reichweite seines Amazon Fresh-Lebensmittelservices vor Ende 2020 auf ganz Großbritannien auszudehnen. Darüber hinaus ist es für alle Prime-Mitglieder kostenlos.

Dies entspricht dem Angebot in den USA, das Prime-Abonnenten Ende 2019 kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Aber was ist Amazon Fresh und wohin liefert es? Wir beantworten alle Ihre Fragen unten.

Amazon Fresh ist der Lebensmitteleinkaufsservice des Online-Einzelhändlers, der Tausende von Lebensmitteln, Getränken und Haushaltsprodukten in einem zweistündigen Fenster liefert - auch wenn diese am selben Tag bestellt werden.

In Großbritannien läuft es in Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Morrissons, Whole Foods Market und Booths. Es gibt auch einige andere Produkte von unabhängigen Lebensmittel- und Getränkelieferanten.

Die Lieferanten in den USA variieren je nach Stadt. Eine nette Funktion, die Sie in den USA erhalten, ist, dass Sie eine Alexa-Einkaufsliste erstellen und diese den ganzen Tag über per Sprache hinzufügen und dann einfach freihändig bestellen können.

Die Lieferzeiten können in Großbritannien zwischen 7.00 und 23.00 Uhr ausgewählt werden. Bestellungen am selben Tag sind verfügbar, sofern sie bis 21.00 Uhr gebucht werden.

Der Service in den USA unterscheidet sich geringfügig, da die Zeitfenster und die Lieferung am selben Tag je nach Region variieren können.

In Großbritannien sind Amazon Fresh-Lieferungen derzeit in Greater London und mehreren umliegenden Landkreisen verfügbar, einschließlich Regionen in Surrey, Hampshire, Hertfordshire und Bedfordshire.

Sie können die geeigneten Postleitzahlen in Großbritannien hier überprüfen. Bis Ende 2020 hofft Amazon jedoch, die Lieferungen von Amazon Fresh auf ganz Großbritannien auszudehnen.

Amazon Fresh ist in "ausgewählten Städten" in den USA erhältlich. Sie können überprüfen, ob Ihre Region berechtigt ist, indem Sie zur Hauptseite "Frisch" gehen und oben links Ihre Postleitzahl für die Lieferung auswählen.

Die Einzelpreise für Produkte sind wettbewerbsfähig, aber die Versandkosten sind noch besser, da sie kürzlich für Amazon Prime-Mitglieder gestrichen wurden.

Mit einer Prime-Mitgliedschaft von 79 GBP pro Jahr (oder 7,99 GBP pro Monat) können Sie also ohne zusätzliche Kosten so viele Amazon Fresh-Bestellungen tätigen, wie Sie möchten - sofern diese mindestens 40 GBP pro Bestellung betragen.

Unter £ 40 müssen Sie die ursprüngliche Zustellgebühr von £ 3,99 bezahlen.

Die Prime-Mitgliedschaft in den USA kostet 119 GBP pro Jahr oder 12,99 USD pro Monat. Bestellungen von American Prime-Mitgliedern über 35 US-Dollar werden kostenlos geliefert.

Es sei daran erinnert, dass die Prime-Mitgliedschaft eine ganze Reihe weiterer Vorteile bietet, darunter kostenlose eintägige Lieferungen für Millionen von Amazon-Artikeln, Amazon Prime-Video-Streaming, Prime-Lese-eBooks und vieles mehr. Informationen zu den verschiedenen in Prime enthaltenen Diensten finden Sie hier .

Die Verwendung von Fresh ist einfach. Besuchen Sie einfach den speziellen Bereich von Amazon, entweder in Großbritannien hier oder in den USA hier , und suchen Sie nach Ihren Produkten. Fügen Sie sie wie gewohnt bei Amazon in Ihren Warenkorb. Wenn Sie fertig sind, können Sie zur Kasse gehen - solange sich Ihre Lieferadresse in einer der unterstützten Regionen befindet.

Schreiben von Rik Henderson.