Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Amazon Echo haben, sind Sie wahrscheinlich auf den gelben Blinkring gestoßen. Es kann eine Irritation für viele Menschen sein, e und es ist eine ziemlich große Sache - denn was es verursacht, könnte Ihre Einkäufe leicht anderen Menschen in Ihrem Haushalt offenbaren. Und das ist ein Problem, wenn Sie ein Geschenk für Black Friday bestellt haben .

Der gelb blinkende Ring ist eine Benachrichtigung. Sie werden das wahrscheinlich nicht wissen, da Amazon anscheinend niemandem offiziell von dieser Funktion erzählt hat - es schien sich nur selbst einzuschalten.

Aufgrund der engen Integration in Ihr Amazon-Konto weiß Alexa, was Sie kaufen. Sie sind wahrscheinlich daran gewöhnt, E-Mails zu erhalten, in denen der Versand der Bestellung und Benachrichtigungen über die Amazon-Einkaufs-App auf Ihrem Telefon bestätigt werden. Alexa ist jedoch der Party beigetreten und möchte Ihnen mitteilen, wann Ihr nächstes Paket ankommt.

Als Teil davon wird Alexa auch sagen, was in dem Paket enthalten ist. Großartig, wenn Sie alleine leben - ein Albtraum, wenn Sie Kinder haben und gerade die Weihnachtsgeschenke Ihres Partners bestellt haben.

Sie können auch einfach "Alexa, wo ist mein Zeug" sagen und sie wird die Bohnen an jeden verschütten, der danach fragt. Tsk. Was ist mit Diskretion passiert?

Ok, also fangen wir damit an, diese gelben Ringe loszuwerden. Wenn Sie nur wissen möchten, was es ist, fragen Sie Alexa in Ihrem Echo, ob Sie Benachrichtigungen haben. Es könnte eine Benachrichtigung sein, es könnte eine Nachricht sein.

Sobald Sie die Nachricht gehört haben, sollte der gelbe Ring verschwinden. Aber so schalten Sie diese Benachrichtigungen aus:

Öffnen Sie die Alexa-App auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie das Menü Mehr und tippen Sie auf Einstellungen. Wählen Sie Benachrichtigungen und dann Amazon Shopping. Hier können Sie steuern, was Alexa Ihnen sagen wird, und Sie können die Benachrichtigungen "Auslieferung" oder "Zustellung" deaktivieren.

Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem Lieferungen vor der Haustür liegen, kann es natürlich nützlich sein, diese Benachrichtigungen zu haben - aber zumindest wissen Sie, wie Sie sie kontrollieren können.

Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Da Alexa stolz bekannt gibt, was geliefert wird, ist es für jeden in Ihrem Haushalt sehr einfach, herauszufinden, was Sie bei Amazon bestellt haben, indem Sie einfach mit einem Ihrer Echo-Geräte sprechen.

So verbergen Sie, was Sie bei Alexa bestellt haben.

Öffnen Sie die Alexa-App auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf Einstellungen. Wählen Sie Benachrichtigungen und dann Amazon Shopping. Im Abschnitt "Titel sagen oder anzeigen" müssen Sie diese Option deaktivieren, damit Alexa nicht herausplatzt: "Ihr Lego-Todesstern wird morgen geliefert."

Das ist so weit du gehen kannst. Sie können Alexa immer noch fragen, wo meine Sachen sind, und Sie werden informiert, wann Ihre nächste Lieferung fällig ist, aber jetzt wird nicht angegeben, was in dem Paket enthalten ist.

Und während Sie hier sind, lohnt es sich auch, den Kauf von Amazon-Sprache auf Ihren Echo-Geräten zu deaktivieren. Mit dieser Funktion kann grundsätzlich jeder etwas auf Ihrem Konto kaufen. Wenn Sie also Kinder haben, lohnt es sich, diese auszuschalten. Hier ist eine vollständige Anleitung, die Ihnen dabei hilft .

Schreiben von Chris Hall.