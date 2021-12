Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jeder kauft bei Amazon ein. Aber nicht jeder wühlt wirklich herum und spielt mit allen versteckten Funktionen und Tools der Site.

Von einem Showroom, in dem Sie die Möbel, die Sie kaufen möchten, virtuell kombinieren und zusammenstellen können, bis hin zu digitalen Coupons, die Sie ausschneiden können, gibt es viele geheime Tipps und Tricks, die wir gefunden haben, die Ihnen Geld sparen und Ihre Nutzung von Amazon völlig verändern können.

Es fühlt sich albern an, damit anzufangen, weil es so offensichtlich ist, aber Sie sollten wirklich Amazon Prime beitreten, wenn Sie Amazon meistern möchten. Ein Großteil der Tipps und Tricks, die wir unten vorschlagen, funktioniert nur, wenn Sie Mitglied sind. Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das gegen eine jährliche oder monatliche Gebühr Zugriff auf eine Reihe von Amazon-Diensten und -Erweiterungen bietet.

Wenn Sie Amazon Prime-Mitglied werden möchten und eine gültige EBT- oder Medicaid-Karte in den USA besitzen, können Sie zu einem ermäßigten Preis von 5,99 USD pro Monat anstelle von 12,99 USD pro Monat beitreten. Wenn Sie berechtigt sind, können Sie von hier aus beitreten .

Wenn Sie Amazon Prime-Mitglied werden möchten und an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben sind, treten Sie Prime Student bei . Als Mitglied erhalten Sie eine sechsmonatige kostenlose Testversion, die die folgenden Vergünstigungen umfasst, einen kostenlosen zweitägigen Versand für berechtigte Einkäufe, Prime Video sowie Angebote und Rabatte nur für Studenten. Sobald Ihre Testphase endet, können Sie sich mit 50 Prozent Rabatt für Amazon Prime anmelden. Diese gilt für vier Jahre oder bis zum Abschluss.

Amazon ermöglicht es Ihnen, bis zu vier weitere Personen zu Ihrem Prime-Konto hinzuzufügen, damit diese Ihre Versandvorteile teilen können, aber sie müssen Mitglieder Ihres Haushalts sein. Rufen Sie zum Einrichten die Amazon Household-Website auf und klicken Sie auf Erwachsene/Jugendliche/Kind hinzufügen. Sie benötigen ihre E-Mail-Adresse, die in ihren Amazon-Konten verwendet wird. Der Prozess erfordert auch, dass die Erwachsenen Kredit- oder Debitkarteninformationen teilen.

Als Teil von Prime Household bietet Amazon Teen Kindern im Alter von 13 bis 17 Jahren die Freiheit, einzukaufen, aber Eltern können ihre Einkäufe genehmigen, bevor sie in Rechnung gestellt werden.

Möchten Sie ganz einfach die am meisten reduzierten Artikel bei Amazon durchsuchen? Schauen Sie im Amazon-Outlet vorbei. Es fasst in erster Linie Überbestände und Ausverkaufsartikel zum Verkauf bei Amazon zusammen, aber in allen Kategorien, die Sie sich vorstellen können. Mit diesen Angeboten können Sie bis zu 80 Prozent sparen!

Amazon Warehouse ähnelt Amazon Outlet, bietet jedoch große Rabatte auf offene und generalüberholte Produkte - hauptsächlich Technik und Gadgets. Denken Sie daran, dass diese Gegenstände verwendet, geöffnet oder beschädigt werden können. Aber alle Artikel sind nach Qualität aufgelistet, einschließlich sehr gut, akzeptabel und wie neu.

Amazon Family ist eine Drehscheibe für Prime-Mitglieder. Es hat Angebote für Haushalts- und Elternartikel. Es bietet aber auch altersgerechte Produktempfehlungen und regelmäßige Angebote für Babyprodukte. Sie erhalten 20 Prozent Rabatt auf Windelabonnements und 15 Prozent auf verbleibende Babyregisterartikel.

Die besten Angebote von Amazon für neue Produkte finden Sie im Link "Heute Angebote" oben auf jeder Amazon-Seite. Die Rubrik "Gold Box Deals of the Day" bietet täglich neue Deals sowie " Lightning Deals ", die zeitlich begrenzt sind und manchmal in Minuten enden. Um den Überblick zu behalten, nutzen Sie die Amazon-App , in der Sie 24 Stunden im Voraus viele Angebote einsehen und sich für Benachrichtigungen anmelden können.

Sie können sich die Angebote sogar über die tägliche Angebots-E-Mail von Amazon zusenden lassen.

Wenn Sie Angebote sehen, die Ihnen gefallen, klicken Sie auf Dieses Angebot ansehen, um sie zu speichern. Dann gehen Sie hier, um die Angebote zu sehen, die Sie sich ansehen.

Setzen Sie ein Lesezeichen für diese Preisverfolgungsseite. Camelcamelcamel.com überwacht fast jedes Produkt auf Amazon, kann Ihnen zeigen, welche Artikel an einem bestimmten Tag am stärksten reduziert werden, zeigt Ihnen den Preisverlauf für ein Angebot und warnt Sie, wenn der Preis für Artikel sinkt, die Sie möchten. Probieren Sie auch die Site PriceGrabber oder die Erweiterung PriceBlink aus, mit denen Sie schnell überprüfen können, ob ein Artikel woanders günstiger ist. Es gibt auch WikiBuy, eine Site und eine Erweiterung . Sie können damit Cashback verdienen, Promo-Codes anwenden und nach Artikeln Ausschau halten, die zum Verkauf angeboten werden. Keepa ist eine Browser-Erweiterung, die genau wie Camelcamelcamel funktioniert, aber stattdessen die Preishistorie direkt auf der Amazon-Listenseite einbettet. Es hat auch eine mobile App-Version. OnlinePriceAlert sendet Ihnen eine E-Mail, wenn der gewünschte Artikel einen bestimmten Preis erreicht, den Sie zu zahlen bereit sind.

Amazon bietet Coupons an. Es gibt tatsächlich einen ganzen Abschnitt auf Amazon, der sich mit Coupons beschäftigt. Hier finden Sie Gutscheine für Elektronik, Heimtierbedarf, Spielzeug und andere Artikel. Keine Schere oder physische Coupons erforderlich. Um mit Amazon-Gutscheinen zu beginnen, gehen Sie zu Amazon.com und klicken Sie dann auf den Link oben für "Angebote von heute". Klicken Sie im Menü der Unterpunkte auf "Gutscheine".

Wir haben Wikibuy bereits als Rabattcode-Aggregator-Erweiterung erwähnt, die Sie ausprobieren sollten, aber eine Alternative dazu ist Honey. Es findet automatisch Coupons für Sie und wendet sie an der Kasse an. Installieren Sie einfach die Erweiterung und es wird alles tun.

Bei vielen Haushalts- und Lebensmittelartikeln bietet Amazon Ihnen die Möglichkeit, sich zu "abonnieren" und bietet in diesem Fall einen ermäßigten Preis an. Dies ist Teil des Abo- und Sparprogramms des Einzelhändlers, bei dem Sie den Artikel regelmäßig für bis zu 15 Prozent des regulären Preises erhalten.

Sie können einer Amazon-Geschenkkarte über einenCoinstar- Kiosk Ersatzmünzen in Ihrer Geldbörse hinzufügen. Es ist absolut kostenlos und kostet die Servicegebühr von 11,9 Prozent, die normalerweise mit Bargeldumtausch verbunden ist. Wählen Sie eine Amazon-Geschenkkarte, um die Gebühr zu überspringen und einen eGift-Kartencode zu erhalten, den Sie sofort verwenden können.

Es gibt viele Prämien- und Umfrageseiten, auf denen Sie Online-Aufgaben erledigen können, um Punkte zu sammeln, die gegen Amazon-Geschenkkarten eingelöst werden können. Zum Beispiel gibt es Swagbucks , bei dem Sie kostenlos beitreten können und an dem Sie Umfragen ausfüllen können, um Punkte zu sammeln. Es gibt auch MyPoints und i-Say.

Amazon Assistant ist eine Erweiterung für Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari und Microsoft Edge. Es ist kostenlos und einfach zu installieren. Damit können Sie nach Produktvergleichen suchen, die Zeit und Geld sparen, auf Verknüpfungen zu beliebten Amazon-Hubs direkt in Ihrem Browser zugreifen und benachrichtigt werden, wenn Angebote, die Sie sehen, mit Desktop-Benachrichtigungen live gehen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu Bestellungen und Lieferungen.

Bei Amazon können Sie einige Artikel über mehrere Monate bezahlen. Dieses Angebot gilt nur für Produkte, die von Amazon.com verkauft und versendet werden, wie beispielsweise das Amazon Echo, aber auch Produkte von Drittanbietern von anderen Verkäufern. Suchen Sie einfach auf der Produktdetailseite nach der Option "monatliche Zahlungen".

Sie können Ihre alten Geräte, einschließlich Telefone, Tablets, Kameras und mehr, sowie Videospiele, alte Bücher und Lehrbücher gegen eine Amazon-Geschenkkarte eintauschen. Die Artikel müssen in einem ordentlichen Zustand sein und der Versand ist sogar inklusive!

Möchten Sie beim Einkaufen etwas für einen guten Zweck spenden? Dann verwenden Sie AmazonSmile. Setzen Sie zunächst ein Lesezeichen für smile.amazon.com und kaufen Sie immer dort ein. Auf dem Desktop können Sie den AmazonSmile 1Button für Chrome oder Amazon Smile verwenden! damit Firefox- Browsererweiterungen daran erinnert werden, Smile zu verwenden. Wählen Sie dann eine Wohltätigkeitsorganisation aus – über eine Million verfügbar – und wenn Sie berechtigte Produkte kaufen, gehen 0,5 Prozent an Ihre Wohltätigkeitsorganisation.

Mit Amazon Alexa über einen Amazon Echo-Lautsprecher oder die Haupt-Amazon-App können Sie beliebige Artikel bestellen oder nachbestellen. Sag einfach "Alexa, bestelle [Produktname]". Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrer Alexa-App einen Bestätigungscode einrichten, um versehentliche Bestellungen zu vermeiden. Sie können auch Alexa-Shopping-Skills verwenden, um nach Angeboten bei anderen Händlern zu suchen. Bleiben Sie auch gespannt auf weitere Angebote nur für Alexa in dieser Weihnachtszeit .

Mit Amazon Cash können Sie Ihrem Amazon-Konto Guthaben aufladen. Im Wesentlichen können Sie damit Bargeld auf Ihr Amazon-Konto einzahlen, damit Sie endlich Geld bei Amazon ausgeben können, ohne dass eine Bankkarte oder eine Geschenkkarte angehängt ist. Gehen Sie hier, um zu beginnen .

In über 8.000 Städten können Prime-Mitglieder bei qualifizierten Bestellungen über 35 USD eine Lieferung am selben Tag erhalten. Bestellen Sie bis Mittag und Ihr Paket wird bis 21:00 Uhr (sieben Tage die Woche) geliefert. Wenn Sie am Abend bestellen, erhalten Sie einen Tag kostenlose Lieferung. Gehen Sie hier, um zu sehen, ob Sie berechtigt sind . Es gibt auch Amazon Prime Now, das Lieferungen in ein bis zwei Stunden anbietet. Geben Sie Ihre Postleitzahl ein, um zu sehen, ob Ihnen diese Option zur Verfügung steht.

Wenn Sie etwas kaufen, das für den kostenlosen Versand mit Prime qualifiziert ist, es aber nicht rechtzeitig ankommt, können Sie Ihre Mitgliedschaft um einen Monat verlängern. Wenn Sie Prime nicht haben, erstattet Amazon die Versandkosten. Um eine Anfrage zu stellen, gehen Sie zu Amazon kontaktieren > wählen Sie "Eine von mir aufgegebene Bestellung" > wählen Sie Ihre Bestellung aus > wählen Sie Problem mit einer Bestellung > Versand- oder Lieferprobleme > Lieferung verspätet.

Alle Prime-Mitglieder sollten eine neue Amazon Day-Option sehen, wenn sie zur Kasse gehen und ihre Versandoption auswählen. Die Idee ist, dass sie einen beliebigen Wochentag als Liefertag festlegen können. Wenn Sie also Freitag auswählen, werden alle Artikel, die Sie während der Woche gekauft haben, an Ihrem festgelegten "Amazon-Tag" oder Freitag ankommen. Dieser Tag ist Ihr Standard, es sei denn, Sie ändern ihn an der Kasse. Wochenendlieferungen sind in einigen Gebieten möglich.

Wenn Sie einen Standort in Ihrer Nähe mit einem haben, wählen Sie an der Kasse Amazon Locker zur Abholung (oder Rückgabe) aus. Dies sind sichere Selbstbedienungskioske. Es gibt mehr als 2.800 Schließfächer in über 70 US-Städten. Sie finden sie an Orten wie Whole Foods Markets und Convenience Stores.

Eine Alternative zu Amazon Locker ist Amazon Key , mit dem Zusteller bei der Abgabe von Paketen Ihr Auto, Ihre Garage oder Ihr Zuhause betreten können.

Amazon bietet ein paar Karten an, mit denen Sie Prämienpunkte sammeln können. Sie können diese Punkte gegen Geschenkkarten (oder als Cashback über Chase) einlösen. Punkte gelten jedoch nicht für Artikel wie digitale Downloads und einige Abonnement- und Lebensmittelartikel. Sie können auch andere Kreditkarten – wie American Express, Discover, Citi und mehr – mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfen und mit Punkten einkaufen . Schauen Sie sich die Amazon.com Rewards Visa Card von Chase an, die überall verwendet werden kann und um Punkte zu sammeln. Wenn Sie ein Prime-Mitglied in den USA sind, erhalten Sie fünf Punkte pro Dollar, den Sie bei Amazon und Whole Foods ausgeben; zwei pro Dollar in Restaurants, Drogerien und Tankstellen; und einer pro Dollar für alle anderen Einkäufe. Einhundert Punkte bringen Ihnen einen Dollar ein, den Sie bei Amazon ausgeben können. Umwerben! Es gibt auch die Amazon Store Card, mit der Sie zu Sonderkonditionen bei Amazon einkaufen können. US-Prime-Mitglieder erhalten 5 Prozent zurück, wenn sie berechtigte Prime-only-Artikel kaufen. Wenn Sie sich qualifizieren, erhalten Sie bei der Anmeldung eine Geschenkkarte im Wert von 60 USD.

Amazon hat sich mit Synchrony Financial zusammengetan, um Amazon Credit Builder auf den Markt zu bringen, damit es US-Käufern mit entweder schlechter Kreditwürdigkeit oder ohne Kredithistorie Kredite verleihen kann. Es beinhaltet eine Karte mit 5 Prozent Cashback bei Einkäufen. Es bietet auch Tipps zum Aufbau von Krediten. Zunächst stellt Synchrony sogenannte „gesicherte“ Kreditkarten aus – bei denen die Leute beispielsweise 200 US-Dollar einzahlen können und ein Kreditlimit von 200 US-Dollar haben.

Wenn Sie für eine typische Amazon-Kreditkarte keine Genehmigung erhalten, werden Sie aufgefordert, einen Antrag zu stellen. Die neue Kartenanwendung ist aber auch neben den anderen Amazon-Karten erhältlich. Um sich direkt zu bewerben, gehen Sie zu Amazon Credit Builder beantragen > klicken Sie auf Jetzt bewerben > und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Prime-Mitglieder können ein kleines Extra bekommen, wenn sie an der Kasse den kostenlosen Versand ohne Eile wählen (anstelle der zweitägigen Option). Ihr Paket wird normalerweise innerhalb von fünf Tagen ankommen und Sie erhalten Guthaben auf Ihrem Konto, die Sie für zukünftige Einkäufe verwenden können.

Amazon hateinen neuen Abschnitt seiner Website gestartet . Es scheint eine Art Home-Shopping-Kanal zu sein, der an QVC oder HSN erinnert. Soweit wir das beurteilen können, wird die Website verwendet, um Produkte auf Amazon.com zu bewerben. Wenn Sie mehr über einen Artikel erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich Amazon Live anzusehen.

Die Amazon-App bietet eine AR-View-Funktion. Sie können Tausende von auf Amazon gelisteten Artikeln durchsuchen - Dinge wie Wohnkultur, Elektronik, Büroartikel, Spielzeug und Spiele - und sie in Ihrem Zuhause oder wo immer Sie sie sehen möchten, platzieren. Mit dieser Funktion können Sie das Element überlagern, seine Größe ändern und es drehen, um zu sehen, wie es im wirklichen Leben aussieht und passt. Es ist auch kostenlos zu verwenden.

Showroom ist eine weitere kostenlose AR-Funktion auf der Amazon-Website und -App, mit der Sie Möbelstücke in einem virtuellen Raum platzieren und sehen können, wie gut sie zusammenpassen. Sie können das Aussehen des Bodens und der Wände anpassen, um Ihr eigenes Wohnzimmer zu spiegeln und Gegenstände leicht auszutauschen. Zu den Artikeln von Drittanbietern gehören Sofas, Stühle, Tische, Lampen, Teppiche und Kunst. Sie können auch die Amazon-eigenen Marken Rivet und Stone and Beam ausprobieren.

Erinnern Sie sich an den Echo-Look? Es ist eines der weniger bekannten Echo-Geräte von Amazon. Sein einziger Zweck besteht darin, Ihnen neue Kleidung zum Kauf vorzuschlagen. Es verwendet einen "Style Check Service", der maschinelle Lernalgorithmen mit Ratschlägen von "Fashion-Spezialisten" kombiniert, um Ihnen Stilberatung zu geben. Jetzt hat Amazon ein neueres Produkt namens StyleSnap, das – wie der Echo Look – KI nutzt, um Modeempfehlungen abzugeben.

Du klickst einfach auf das Kamerasymbol in der Ecke der Alexa-App und machst ein Foto von einem Outfit, das du tragen möchtest. Amazon wird dann ähnliche Kleidungsstücke anbieten. Durch die Deep-Learning-Technologie kann StyleSnap den Unterschied zwischen beispielsweise einem ausgestellten Kleid oder einem Slip-Dress erkennen. Die Funktion, von der Amazon uns mitgeteilt hat, dass sie jetzt in der Alexa-App für iOS und Android verfügbar ist, wird auch Dinge wie Marke, Preis und Kundenbewertungen berücksichtigen.

Whole Foods ist jetzt im Besitz von Amazon und somit ein Vorteil von Amazon Prime : Sie erhalten 10 Prozent Rabatt auf Artikel sowie weitere wöchentliche Rabatte und Vorteile wie zweistündige Lieferungen über Prime Now und 5 Prozent Rabatt auf Einkäufe über Amazon Prime Rewards Visa-Karte. Laden Sie die Whole Foods Market App herunter, um mit dem Sparen zu beginnen. Versuchen Sie auch, Alexa zu fragen: "Was sind meine Whole Foods-Angebote?"

AmazonFresh war der ursprüngliche Name für den Liefer- und Abholservice von Amazon in ausgewählten Städten. Prime-Mitglieder können die Vorteile von AmazonFresh für einen zusätzlichen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 14,99 USD nutzen. Hier erfahren Sie, ob eine Lieferung oder Abholung in Ihrer Nähe möglich ist.

Bisher ein Teil der Vorteile von Amazon Twitch Prime, bietet Amazon Prime Gaming jeden Monat Zugriff auf kostenlose Spiele zum Download sowie exklusive In-Game-Inhalte und Beute ohne zusätzliche Kosten. Darüber hinaus erhalten Sie jeden Monat ein kostenloses Twitch-Kanalabonnement, exklusive Emoticons, erweiterte Chat-Farboptionen und eine erweiterte Speicherung Ihrer Sendungen.

Amazon bietet Prime-Mitgliedern mit Prime Book Box einen monatlichen Abo-Service für Kinderbücher an. Im Abonnement erhalten Sie eine Box mit vier Boardbooks oder zwei Hardcover-Bilderbüchern oder -Romanen (bis vor die Haustür geliefert). Laut Amazon sparen Sie bis zu 40 Prozent des Listenpreises dieser Bücher. Dieser Service kostet $22,99 pro Monat.

Mit Amazon Prime Wardrobe können Sie Kleidung vor dem Kauf anprobieren." Prime Wardrobe gilt als neuer Prime-Vorteil. Abonnieren Sie also Amazon Prime, um den Service zu nutzen. Sobald Sie dies getan haben, können Sie Kleidung, Schuhe und Accessoires bestellen - ohne Vorauszahlung - und Sie haben sieben Tage Zeit, um sie zu testen, und verwenden Sie dann das mitgelieferte Etikett, um sie zurückzugeben.

Amazon druckt Ihre Fotos für Sie! Ob Karten, Wanddekoration, Tassen, Fotobücher, Kalender oder Drucke. Es ist alles auf dickem Papier gedruckt, in satten Farben und in den USA. Besser noch, geben Sie Ihre Bestellung über Amazon Prime auf und Sie erhalten kostenlosen Versand.