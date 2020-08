So installieren Sie ein VPN auf einem Amazon Fire TV Stick

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit den Fire TV Stick- Streaming-Geräten von Amazon können Sie jedes Fernsehgerät in ein intelligentes Fernsehgerät umwandeln. Sie schließen einfach einen an einen USB- oder HDMI-Ersatzanschluss an und verbinden ihn mit dem Internet. Dies eröffnet eine Vielzahl neuer Videodienste, darunter Amazon Prime Video mit Shows wie The Grand Tour und vielen Filmen.

Außerdem können Sie auf andere Streaming-Dienste wie Netflix, BBC iPlayer und ITV Hub sowie auf Audiodienste wie Spotify und Amazon Music zugreifen.

Die preisgekrönten Fire TV Stick- Streaming-Geräte werden jeweils an der Rückseite eines Geräts angeschlossen und bieten über eine mitgelieferte Fernbedienung Zugriff auf Streaming-Video- und Alexa-Sprachunterstützung.

Der Hauptunterschied zwischen ihnen besteht darin, dass der etwas teurere Fire TV 4K HDR-Videowiedergabe ermöglicht, während der Stick maximal 1080p (Full HD) -Video bietet.

Während die Verwendung eines VPN in einer Set-Top-Streaming-Box möglicherweise nicht sofort in den Sinn kommt, ist es dennoch ein Gerät, das eine Verbindung zum Internet herstellen kann und daher etwas ist, das Sie möglicherweise vor neugierigen Blicken schützen möchten.

Alternativ bietet das Hinzufügen eines VPN zu einem Streaming-Gerät andere Vorteile, von denen einige Hersteller der Box möglicherweise nicht möchten, dass Sie sich dessen bewusst sind.

Wie bei vielen Streaming-Systemen können einige Inhalte geografisch gesperrt werden. Bestimmte Inhalte wie Amazon Prime Video sind nur an bestimmten geografischen Standorten verfügbar. Und da der Amazon Fire TV Stick tragbar genug ist, um mit ins Ausland genommen zu werden, möchten Sie ihn vielleicht täuschen und glauben, dass Sie immer noch zu Hause sind, um die Shows zu sehen, die Ihnen am besten gefallen.

Die Verwendung eines VPN zum Fälschen Ihres Standorts kann einige dieser Inhalte öffnen und ist überraschend einfach durchzuführen. Sie müssen nur ein virtuelles privates Netzwerk aus unserer Liste der besten VPN-Dienste auswählen und die folgenden Schritte ausführen.

Wenn Sie den Amazon Fire TV Stick schon früh angenommen haben und ein Modell der Version 1 haben, haben Sie leider kein Glück. Der Prozessor dieses Modells kann kein VPN ausführen. Nur derjenige mit der Alexa Voice Remote oder höher verfügt über die erforderliche Verarbeitungsleistung.

Da auf Amazon Fire TV und Fire TV Stick jeweils eine Variante des Android-Betriebssystems ausgeführt wird und die meisten VPN-Anbieter bereits Android-Apps bereitstellen, sollte dies einfach sein.

Einige VPN-Anbieter verfügen über Fire TV-freundliche Apps, die über den integrierten Amazon App Store verfügbar sind. Wählen Sie daher am besten eine dieser Apps.

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es eine Reihe von VPN-Anbietern, die Apps direkt im App Store anbieten, darunter Nord VPN, IPVanish, Express VPN, KeepSolid VPN und Digibit VPN.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Apps zu installieren:

Schalten Sie Ihren Fire TV Stick (oder Fire TV) ein. Am oberen Bildschirmrand sehen Sie "Apps". Wählen Sie dies aus. Wählen Sie unter "Kategorien" die Option "Dienstprogramme". Hier sollten Sie eine Reihe von VPN-Apps sehen. Wählen Sie Ihren gewünschten VPN-Client und wählen Sie "Get", um die App herunterzuladen. Nach dem Herunterladen und Installieren wählen Sie "Öffnen". Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei Ihrem VPN-Anbieter anzumelden. Wählen Sie nach dem Anmelden den Serverstandort aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und lassen Sie ihn einrichten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die "Home" -Taste auf der Fernbedienung und schon kann es losgehen.

Es ist nicht alles verloren, wenn Ihr VPN-Anbieter Ihrer Wahl keine App direkt im App Store hat. Es ist möglich, die meisten Android-Apps zu installieren, aber es ist etwas umständlicher als die oben beschriebene Methode.

Um ein VPN auf Ihren Fire TV Stick oder Fire TV zu übertragen, müssen Sie eine Android APK-Datei installieren. Diese sollten bei Ihrem VPN-Anbieter erhältlich sein. Wir empfehlen, sie immer direkt von seiner Website herunterzuladen und nicht von Dritten, die möglicherweise Malware oder Adware enthalten.

Sie müssen Ihr Fire TV-Gerät auch aktivieren, um Apps von außerhalb des App Store zu installieren. Öffnen Sie dazu den Abschnitt System und Einstellungen im Fire TV-Menü. Im Abschnitt "Entwickleroptionen" können Sie Apps aus unbekannten Quellen zulassen. Schalten Sie dies ein. Gehen Sie dann zurück zum Hauptmenü.

Geben Sie "Downloader" in die Suchleiste ein. Dies sollte eine App namens Downloader finden.

Öffnen Sie nach dem Herunterladen die App und geben Sie die Adresse für die APK-Datei Ihres VPN-Anbieters ein. Wenn Sie es auf der Webseite nicht finden können, wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung und fragen Sie nach dem direkten Link.

Dies sollte den VPN-Client automatisch ausführen und installieren. Wenn nicht, klicken Sie in der Downloader-App auf die heruntergeladene Datei.

Sie müssen sich jetzt anmelden und eine Verbindung zu Ihrem VPN-Anbieter herstellen.

Gehen Sie im Startmenü zu "Einstellungen", dann zu "Anwendungen" und dann zu "Installierte Anwendungen verwalten".

Suchen Sie die heruntergeladene VPN-App und starten Sie sie über das Untermenü. Dies sollte Sie zu Ihrer VPN-Anmeldeseite führen, auf der Sie Ihr Login und Passwort eingeben können (möglicherweise müssen Sie für diesen Schritt einen Controller oder eine Tastatur verwenden).

Sobald Sie angemeldet sind, sollten Sie bereit sein. Möglicherweise haben Sie die Möglichkeit, die App so einzustellen, dass die Verbindung automatisch wiederhergestellt wird. Wir empfehlen, diese Option zu aktivieren.

Sie können jetzt Ihren Fire TV oder Fire TV Stick mit einem VPN verwenden.

Schreiben von Steve Dye. Bearbeiten von Dan Grabham.