Mit Amazon Music Unlimited HD erhalten Sie 90 Tage lang kostenlos hochwertige Musik

(Pocket-lint) - Amazon bietet neuen Nutzern 90 Tage kostenlos seinen Amazon Music Unlimited HD-Streaming-Service an.

Amazon Music Unlimited bietet über 50 Millionen HD-Songs zum Streamen auf mehreren Geräten, einschließlich der firmeneigenen Echo-Lautsprecher. Natürlich können Sie auch Titel herunterladen, um sie offline auf Smartphones oder Tablets anzuhören.

Der Plan umfasst neue 3D-Tracks, die am besten vom Amazon Echo Studio Smart Speaker präsentiert werden. Das Werbeangebot gilt für neue Abonnenten bis zum 18. August 2020.

Nach Ablauf des kostenlosen Monats erhalten Sie einen vollständigen Tarif für Amazon Prime-Mitglieder, der 14,99 USD / 12,99 GBP pro Monat kostet. Sie müssen daher vor Ablauf der kostenlosen Testversion kündigen, um eine Belastung zu vermeiden.

Amazon Music HD ist ein Premium-Service, der mehr kostet als die Standardversion von Amazon Music, die 9,99 USD / 7,99 GBP pro Monat kostet.

Amazon bietet auch die Option eines Nicht-HD-Abonnements für ein einzelnes Echo-Gerät für 3,99 USD / 3,99 GBP pro Monat an. Es ist offensichtlich ein ziemlich begrenzter Plan, aber es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie nicht dazu neigen, auch auf einem Smartphone zu hören, und Sie ein Echo in Ihrem Hauptwohnraum (oder einem anderen Raum, in dem Sie häufig Musik hören) haben.

Wie bei anderen Streaming-Musikdiensten gibt es auch bei einem Familienplan, der bis zu sechs Familienmitglieder abdeckt, eine monatliche Option von 14,99 USD / 14,99 GBP pro Monat, die alle Musik auf allen von ihnen ausgewählten Geräten streamen können.

Schreiben von Dan Grabham.